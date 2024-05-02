Altınay Savunma halka arz ne zaman? Altınay Savunma Sanayi halka arz kaç lot veriyor, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne, ne zaman borsada işlem göre

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 2 Mayıs 2024 tarihinde Altınay Savunma halka arzına onay verdi. Yatırımlarını Altınay Savunma'dan yana yapmak isteyen yatırımcılar sıklıkla Altınay Savunma halka arz ne zaman? Altınay Savunmahalka arz kaç lot veriyor, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne? Altınay Savunma halka arz ne zaman bitiyor? Sorularını soruyor. Yapılan açıklamalar ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. İşte detaylar…

ALTINAY SAVUNMA HALKA ARZ NE ZAMAN?

Altınay Savunma halka arz tarihleri henüz açıklanmadı.

ALTINAY SAVUNMA HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Altınay Savunma Sanayi hissesi 32,00TL'den halka arz olacak.

ALTINAY SAVUNMA BORSA KODU NEDİR?

Altınay Savunma Sanayi hissesinin sembolü: (TABGD) .

ALTINAY SAVUNMA HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Altınay Savunma Halka arz 58.823.530lot veriyor.

ALTINAY SAVUNMA EŞİT Mİ, ORANSAL MI?

Altınay Savunma halka arz eşit dağıtım olacak.