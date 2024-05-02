Üye Girişi
Haberler

Altınay Savunma halka arz ne zaman? Altınay Savunma Sanayi halka arz kaç lot veriyor, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne, ne zaman borsada işlem göre

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Altınay Savunma Sanayi 'nin halka arzına onay verdi. Altınay Savunma Sanayi 'nin halka arzı duyuruldu. Peki, Altınay Savunma halka arz ne zaman? Altınay Savunma halka arz kaç lot veriyor, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne? İşte detaylar…

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 2 Mayıs 2024 tarihinde Altınay Savunma halka arzına onay verdi. Yatırımlarını Altınay Savunma'dan yana yapmak isteyen yatırımcılar sıklıkla Altınay Savunma halka arz ne zaman? Altınay Savunmahalka arz kaç lot veriyor, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne? Altınay Savunma halka arz ne zaman bitiyor? Sorularını soruyor. Yapılan açıklamalar ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. İşte detaylar…

ALTINAY SAVUNMA HALKA ARZ NE ZAMAN?

Altınay Savunma halka arz tarihleri henüz açıklanmadı.

ALTINAY SAVUNMA HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Altınay Savunma Sanayi hissesi 32,00TL'den halka arz olacak.

ALTINAY SAVUNMA BORSA KODU NEDİR?

Altınay Savunma Sanayi hissesinin sembolü: (TABGD) .

ALTINAY SAVUNMA HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Altınay Savunma Halka arz 58.823.530lot veriyor.

ALTINAY SAVUNMA EŞİT Mİ, ORANSAL MI?

Altınay Savunma halka arz eşit dağıtım olacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Sermaye Piyasası Kurulu Halka Arz Borsa Gündem Finans Ekonomi Haberler

Bakmadan Geçme

Roma Bayer Leverkusen maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Roma B.Leverkusen maçı kaç kaç, canlı maç skoru! 2 Mayıs Survivor ödül oyununu kim kazandı, 2 Mayıs Perşembe ödül ne? Altınay Savunma halka arz ne zaman? Altınay Savunma Sanayi halka arz kaç lot veriyor, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne, ne zaman borsada işlem göre Chelsea Tottenham maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Chelsea Tottenham maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Koç Metalurji halka arz ne zaman? Koç Metalurji Sanayi halka arz kaç lot veriyor, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne, ne zaman borsada işlem görecek? Chelsea Tottenham maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Chelsea Tottenham maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Aston Villa Olympiakos maçı CANLI izle! 2 Mayıs A.Villa Olympiakos maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Bedelli askerlik ne kadar olacak 2024? Dilber hangi kanalda? Dilber dizi nasıl izlenir? LA Clippers Dallas Mavericks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 3 Mayıs Basketbol NBA CANLI İZLE! Boston Celtics Miami Heat NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 3 Mayıs Basketbol NBA CANLI İZLE! Roma Bayer Leverkusen maçı CANLI izle! 2 Mayıs Roma B.Leverkusen maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? YENİŞEHİR EVLERİ Emlak Konut THY ARNAVUTKÖY konut kura çekilişi ne zaman? CANLI izleme linki var mı? Chelsea Tottenham maçı CANLI izle! 2 Mayıs Chelsea Tottenham maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel ne konuştu? Erdoğan-Özel görüşmesinin sonuçları!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title