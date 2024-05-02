Chelsea Tottenham maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Chelsea Tottenham maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

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CHELSEA - TOTTENHAM MAÇI KAÇ KAÇ?

Chelsea Tottenham maçı 1-0'lık Chelseaüstünlüğü ile devam ediyor.

CHELSEA - TOTTENHAM MAÇI CANLI YAYIN

Chelsea Tottenham maçını Bein Sports 3'ten canlı olarak izleyebilirsiniz.

CHELSEA - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?

Chelsea Tottenham maçı saat 21.30'da başlayacak.

CHELSEA - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN?

Chelsea Tottenham maçı bu akşam saat 21.30'da oynanacak.

CHELSEA - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Chelsea Tottenham maçı Bein Sports 3'ten canlı olarak yayınlanacak.

CHELSEA - TOTTENHAM MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Chelsea Tottenhammaçı Londra'da, Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak.