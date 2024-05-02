Koç Metalurji halka arz ne zaman? Koç Metalurji Sanayi halka arz kaç lot veriyor, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne, ne zaman borsada işlem görecek?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 2 Mayıs 2024 tarihinde Koç Metalurji halka arzına onay verdi. Yatırımlarını Koç Metalurji'dan yana yapmak isteyen yatırımcılar sıklıkla Koç Metalurji halka arz ne zaman? Koç Metalurjihalka arz kaç lot veriyor, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne? Koç Metalurji halka arz ne zaman bitiyor? Sorularını soruyor. Yapılan açıklamalar ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. İşte detaylar…

KOÇ METALURJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

Koç Metalurji halka arz tarihleri henüz açıklanmadı.

KOÇ METALURJİ HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Koç Metalurji Sanayi hissesi 20,50TL'den halka arz olacak.

KOÇ METALURJİ BORSA KODU NEDİR?

Koç Metalurji Sanayi hissesinin sembolü Kocmt..

KOÇ METALURJİ HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Koç Metalurji Halka arz 125.000.000lot veriyor.

KOÇ METALURJİ EŞİT Mİ, ORANSAL MI?

Koç Metalurji halka arz eşit dağıtım olacak.