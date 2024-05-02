Chelsea Tottenham maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Chelsea Tottenham maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Chelsea Tottenham maç özeti! İngiltere Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Chelsea Tottenham maçını kaçıran futbolseverler maç özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Chelsea Tottenham maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Chelsea Tottenham maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Chelsea Tottenham maç özeti!

CHELSEA - TOTTENHAM MAÇ ÖZETİ İZLE

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CHELSEA - TOTTENHAM MAÇI ÖZETİ

Chelsea Tottenham maç özetini maçın ardından Bein Sports kanalından izleyebilirsiniz.

CHELSEA - TOTTENHAM MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Chelsea Tottenham maçı 1-0'lık Chelsea üstünlüğü ile devam ediyor.

CHELSEA - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMANDI?

Chelsea Tottenham maçı 2 Mayıs 2024 günü oynandı.

CHELSEA - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Chelsea Tottenham maçı canlı olarakBein Sports'ta yayınlandı.