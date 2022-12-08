Dünyanın en çekici taraftarı seçilmişti! Bir paylaşımı hızlı başlayan ününü yerle bir etti

2014 Dünya Kupası'nda "Dünyanın en çekici taraftarı" unvanını alan ve modelliğe başlayan Axelle Despiegelaere, avladığı Afrika antilobu ile çekmiş olduğu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşınca hızla yükselen kariyerini kendi elleri ile bitirdi.

Dünya kupasında maç yayınları sırasında tribünlerde maçları takip eden birçok kadın kameraların kendilerini görüntülenmesinden sonra hemen fenomen olmaya başladı. Fakat en ilginç olay Brezilya'da düzenlenen 2014 dünya kupasında yaşandı.

Belçika'nın Rusya'ya karşı 1-0 kazandığı maç sırasında, 17 yaşındaki Belçikalı Axelle Despiegelaere kameralar tarfından görüntülendi. Daha sonra fotoğrafı kısa sürede sosyal medyada viral olunca kendisine "Dünyanın en çekici kadın taraftarı" lakabı verildi.

Beklenmedik bir şekilde ünlenen Axelle, Dünyaca ünlü bir Fransız kozmetik markasından reklam yüzü olmak için teklif aldı.

Markanın reklam ve bakım ürünlerinin reklamlarında oynayan Axelle, ava giderken öldürdüğü Afrika antilobu ile çekmiş olduğu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşınca hızla yükselen kariyerini kendi elleri ile bitirdi.

Fotoğrafı paylaştıktan sonra çalıştığı şirket sözleşmeleri feshetti. Daha sonra yaptığı açıklamada şaka yaptığını ve herkesten özür dilediğini söyleyen Axelle, bir daha hiçbir firmadan teklif almayarak kariyeri hızlı başladığı gibi hızlı bitti.