Dünyanın en büyük konteyner gemisi 'MSC Türkiye' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Cumhuriyet'in 100. yılı anısına denize indirilen 'MSC Türkiye' adlı gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Tekirdağ Limanı'na doğru yol aldı. İngiltere'den yola çıkan ve 24 bin 346 konteyner taşıma kapasitesine sahip olan gemi, güvenlik önlemleriyle birlikte geçişini tamamladı.

DÜNYANIN en büyük konteyner gemilerinden olan ve Cumhuriyet'in 100'üncü yılı anısına 'MSC Türkiye' adıyla denize indirilen gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Tekirdağ Limanı'na doğru yok aldı.

İngiltere'nin Felixstowe Limanı'ndan yola çıkarak, Tekirdağ Limanı'na doğru giden, 399,9 metre uzunluğuna, 24 bin 346 konteyner taşıma kapasitesine sahip Liberya bayraklı 'MSC Türkiye' saat 09.00 sıralarında Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Dev konteyner gemisi saat 10.10 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir Köyü Dağı'ndaki 'Dur Yolcu' yazısının önünden geçen 'MSC Türkiye', Nara Burnu'nu döndükten sonra Tekirdağ Limanı'na doğru yol aldı. 'MSC Türkiye' gemisine boğaz geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda römorkör eşlik etti. Römorkörler su gösterisiyle gemiyi selamladı. Dev geminin geçişi sırasında güvenlik gerekçesiyle Çanakkale Boğazı kuzeyden güneye saat 07.00 ile saat 12.30 arası trafiğe kapatıldı.