Roma Bayer Leverkusen maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Roma B.Leverkusen maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Roma Bayer Leverkusen maç özeti! UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Roma Bayer Leverkusen maçını kaçıran futbolseverler maç özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Roma Bayer Leverkusen maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Roma Bayer Leverkusen maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Roma Bayer Leverkusen maç özeti haberimizde...

ROMA - BAYER LEVERKUSEN MAÇ ÖZETİ İZLE

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ROMA - BAYER LEVERKUSEN MAÇI ÖZETİ

Roma Bayer Leverkusen maç özetini maçın ardından EXXEN kanalından izleyebilirsiniz.

ROMA - BAYER LEVERKUSEN MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Roma Bayer Leverkusen maçı 2-0'lık Bayer Leverkusen üstünlüğü ile devam ediyor.

ROMA - BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMANDI?

Roma Bayer Leverkusen maçı 2 Mayıs 2024 günü oynandı.

ROMA - BAYER LEVERKUSEN MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Roma Bayer Leverkusen maçı canlı olarak EXXEN'de yayınlandı.