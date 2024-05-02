BİM para sayma makinesi ne zaman gelecek, fiyatı ne kadar, özellikleri neler (3 Mayıs CUMA)?

BİM mağazalarında " Mayıs'tan itibaren" ibaresiyle ilan edilen afişte yer alan para sayma makinesi hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, BİM para sayma makinesi ne zaman gelecek, fiyatı ne kadar, özellikleri neler?

BİM PARA SAYMA MAKİNESİ NE ZAMAN GELECEK?

Bim'in kendi internet sitesinde 3 Mayıs Cuma Aktüel'inde görülmeyen para sayma makinesi satışı görseli gündem oldu. BİM mağazalarında " Mayıs'tan itibaren" ibaresiyle ilan edilen afişte yer alan para sayma makinesi hakkında resmi sitede açıklama bulunmuyor.

BİM PARA SAYMA MAKİNESİ KAÇ TL?

BİM para sayma makinesi, mağazaya asılan afişte fiyatının 1.990,00 TL olduğu görülüyor .