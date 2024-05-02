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Türkiye, İsrail ile ticareti tamamen durdurdu

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Ticaret Bakanlığı'ndan İsrail ile ticari ilişkilere ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Devlet düzeyinde alınan tedbirlerin ikinci aşamasına geçilmiş, İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemleri tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulmuştur." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları tüm şiddetiyle devam ederken, Türkiye'den ses getirecek yeni bir hamle geldi. Geçtiğimiz günlerde İsrail'e 54 ürün grubunun ihracatını yasaklayan Türkiye, bu kez de ikinci aşamaya geçerek İsrail ile ihracat ve ithalatı durdurdu.

"İKİNCİ AŞAMAYA GEÇİLDİ"

Ticaret Bakanlığı, İsrail ile ihracat ve ithalatın tamamen durdurulduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Devlet düzeyinde alınan tedbirlerin ikinci aşamasına geçilmiş, İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemleri tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulmuştur." denildi.

Türkiye, İsrail ile ticareti tamamen durdurdu

"YENİ TEDBİRLER KESİN VE KARARLI BİR ŞEKİLDE UYGULANACAK"

Açıklamada, "İsrail hükümeti, Gazze'ye kesintisiz insani yardım akışına izin verinceye kadar Türkiye söz konusu yeni tedbirleri kesin ve kararlı bir şekilde uygulayacak." ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve işgal planına Türkiye sert tepki göstermişti. İsrail'in Gazze'deki soykırımı nedeniyle Türkiye-İsrail hattında ticari ilişkiler de durma noktasına gelmişti.

Türkiye, İsrail ile ticareti tamamen durdurdu

ERDOĞAN: O İŞ BİTTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak 24 Nisan'da Ankara'da ağırladığı Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile yaptığı ikili basın toplantısında gelen bir soru üzerine "İsrail ile yoğun ticari ilişkileri artık ayakta tutmuyoruz, o iş bitti" açıklaması yapmıştı.

54 ÜRÜN GRUBUNUN İHRACATINA YASAK

Türkiye geçtiğimiz ay İsrail'e inşaat demirinden yassı çeliğe, mermerden seramiğe kadar 54 ürün grubunun ihracatını kısıtlamıştı.

Türkiye, İsrail ile ticareti tamamen durdurdu

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARET HACMİ 6,8 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDEYDİ

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre iki ülke arasındaki ticaret 2023'te 6,8 milyar dolar değerindeydi ve bunun yüzde 76'sı Türkiye'nin ihracatıydı.

Haberler.com / Emre İliksiz - Ekonomi

Ticaret Bakanlığı İhracat İsrail Dünya Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

Murat Çengel:

helal olsun

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7
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Muharrem Şahin:

Biraz geç kalmadıkmı acaba

30
11
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Sam Amca:

Battı balık yan gider.

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Bünyamin İmen:

İyi olmuş ama zamanlama olmadı. Şimdi "ÖZEL" nedenlerden dolayı durduruldu denilecek.

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5
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Soner Sahin:

milletin istediği tamda bu

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0
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