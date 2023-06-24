Doğu Türkistan STK'ları, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Çin ziyareti sırasındaki sözlerine tepki gösterdi

Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın Çin Halk Cumhuriyeti ziyareti sırasında Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Birlik Genel Başkanı Hidayet Oğuzhan, Küçükçekmece'de düzenlenen basın toplantısında, Abbas'ın 13-16 Haziran'daki Çin ziyareti esnasında Sincan Uygur Özerk Bölgesi meselesinin Çin'in terörizme karşı mücadele meselesi olduğu yönünde beyanda bulunduğunu belirterek, buna karşı ortak tavır sergilediklerini söyledi.

Abbas'ın açıklamalarını kabul etmediklerini ifade eden Oğuzhan, "Bu beyanlar Doğu Türkistan halkını derinden üzmüştür. Biz bu gerçek dışı açıklamayı reddediyor ve kınıyoruz." dedi.

Oğuzhan, Sincan Uygur Özerk Bölgesi halkının Filistin yönetiminden özür beklediğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Filistin'in Ankara Büyükelçiliği resmi hesabında Mahmut Abbas'ın Çin ziyareti esnasında Doğu Türkistan'la ilgili söylediği iddia edilen sözleri yalanlayan bir bildiri yayımlanmıştır. Eğer gerçek öyleyse Abbas'ın Çin'in kurnaz yalanlarını ortaya çıkarmak için Doğu Türkistan'daki soykırım gerçeğini kabul eden, kınayan ve meşru mücadelemizi destekleyen resmi açıklama yapması icap etmektedir. Ayrıca söz konusu beyanlar Filistin davasını da zedeler. Doğu Türkistan bağımsızlık mücadelesi ve insan hakları faaliyetleri, bir halkın meşru varoluş mücadelesidir ve hiçbir zaman terör ile örtüşen bir yanı olmamıştır. Doğu Türkistan'ın işgalini kabullenmek ve haklı direnişi terör olarak nitelendirmek, Filistin işgalinin kabulü, devam eden insan hakları ihlalleri gerçeğinin inkarı ve direniş mücadelelerinin de terör olarak nitelendirilmesine yol açacaktır."

Toplantıya, Filistinli Alimler Heyeti Başkanı Dr. Nevvaf Tekruri ile Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Genel Başkanı İrfan Tatlıoğlu da katıldı.