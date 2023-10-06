Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Bosna Hersek'te Kardeşlik ve Birlik Mesajı Verdi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde verdiği cuma hutbesinde, "Coğrafyaları, renkleri, dilleri, mezhep, meşrep ve anlayışları faklı olsa da bütün müminler kardeştirler. Kardeşler arasında olması gereken ise birlik ve beraberlik ruhuyla hareket etmektir." dedi.

Erbaş, irat ettiği hutbede Bosna Hersek'in Evlad-ı Fatihan yurdu olduğunu, aynı kubbe altında buluşmaktan dolayı Allah'a şükrettiğini söyledi.

Anadolu'dan Bosna Hersek'e selam getirdiğini ifade eden Erbaş, "Yüce Allah'ın insanlığa gönderdiği İslam'ın temel gayesi tevhit ve vahdettir, birlik ve beraberliktir. Bütün kulların bir ve tek olan Allah'a iman etmesi, son Peygamber Resul-i Ekrem'e tabi olması, hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim'e gönülden bağlanmasıdır. Rabb'imiz, biz müminleri tek bir ümmet kılmıştır. Bizler, aynı imanla Rabb'imize kul olduk. Aynı kıbleye yönelip istikametimizi bulduk. Aynı mabedin kubbesinin altında Rabb'imizin divanına durduk. Aynı safta omuz omuza kıyam ettik elhamdülillah." dedi.

"Kardeşliğimizin önündeki engelleri bertaraf edelim"

İslam'ın kendilerine yüklediği kardeşlik sorumluluğuna uygun davrandıklarında dünyanın gıpta ettiği devletleri ve medeniyetleri kurduklarına dikkati çeken Erbaş, insanlığın ortak mirasına güzel katkılar sağladıklarının altını çizdi.

Allah'ın Müslümanların kardeş olduğunu bildirdiğini vurgulayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şöyle konuştu:

"Coğrafyaları, renkleri, dilleri, mezhep, meşrep ve anlayışları faklı olsa da bütün müminler kardeştirler. Kardeşler arasında olması gereken ise birlik ve beraberlik ruhuyla hareket etmektir. İman kardeşliğiyle gönüllerimizi birbirine sımsıkı bağlamaktır. Dünyada barışı hakim kılıp her insanın, şeref ve haysiyetiyle insanca yaşamasını istiyorsak bunun yolu, Rabb'imizin emir ve yasaklarına sıkı sıkıya bağlanmaktan geçmektedir. Peygamber Efendi'mizin rehberliğinden ayrılmamaktan, birlik ve beraberliği kuşanmaktan geçmektedir. Kardeşliğimizin önündeki engelleri bertaraf edelim. Bizi biz yapan, bize yardımlaşma ve dayanışmayı öğreten yüce dinimiz İslam'ın ilkelerini hayatımızın her alanına hakim kılalım."