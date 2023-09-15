Denizyoluyla yurtdışına kaçmaya çalışan 88 göçmen yakalandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde denizyolu ile yurtdışına kaçmaya çalışan 88kaçak göçmenyakalanırken, 3 organizatör gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şarköy ilçesinde bulunan Mürefte Limanı'ndan tekneyle İtalya'ya kaçak göçmen taşınacağı bilgisi üzerine çalışma yaparak teknede arama yaptı. Limandakiteknedeyapılan aramalarda Afganistan, Suriye, İran ve Irak uyruklu 88kaçakgöçmen yakalanırken, olayda kullanılan kamyonet, otomobilve tekneye ise el konuldu. Jandarma ekipleri, kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı öne sürülen Ç.K., M.G. ve E.K.'yi de yakaladı.

Kaçak göçmenlerİl Göç İdaresine teslim edildi.