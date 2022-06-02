Danimarka AB'nin ortak güvenlik ve savunma politikalarına katılma kararı aldı - Haberler

Danimarka dün yapılan tarihi referandumla Avrupa Birliği'nin (AB) ortak güvenlik ve savunma politikalarına katılma kararı aldı. Referandumda halkın yüzde 67'si bu yönde oy kullandı. Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgale başlamasının ardından Danimarka hükümeti konuyu referanduma götürmeyi kararlaştırmış, İsveç ve Finlandiya da NATO'ya üyelik başvurusu yapmıştı.

Danimarka referandumla alınan kararla artık AB'nin askeri misyonlarına dahil olabilecek.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen referandum sonrası yaptığı açıklamada "Ülkemiz bugün Avrupa'daki ve NATO'daki müttefiklerimize, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çok önemli bir işaret vermiş oldu. Putin özgür bir ülkeyi işgal ederek Avrupa'nın istikrarını tehdit ettiğinde, biz geri kalanlar da birlik oluruz" dedi.

Danimarka, 1949'da NATO'nun kurucu üyelerinden olmuştu ve İsveç'le Finlandiya'nın ittifaka üyeliğine de destek veriyor.

AB memnun

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Danimarka'nın kararını memnuniyetle karşıladı.

Michel, Danimarka'nın "tarihi bir seçim" yaptığını söylerken; von der Leyen de AB'nin çıkarına olduğunu vurguladığı karar için "ortak güvenliğe güçlü bir bağlılık mesajı" dedi.

1973'te AB'ye üye olan Danimarka'da halk daha önce geleneksel olarak birlikle daha fazla entegrasyona soğuk bakıyordu.

Danimarka'da 1992'de düzenlenen referandumda Maastricht Anlaşması reddedilmişti.

Kopenhag yönetimi, ertesi yıl yapılan ve anlaşmanın kabul edildiği referandum öncesi ise Brüksel'e AB'nin birçok politikasından muaf olma hakkını kabul ettirmişti.

Danimarka AB'nin ortak para birimi olan Euro'yu kullanmıyor. Birliğin ortak adalet ve içişleri politikalarına da katılmıyor.