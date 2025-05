Cumhurbaşkanı Erdoğan: Söz konusu Kıbrıs davası olunca soyadımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir

İrem Çağla ZİNCİRLİ-Hilal BEKYÜREK-Uğur GÜLBOY/KKTC, - CUMHURBAŞKANI Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi ve Cumhuriyet Meclisi Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Ömrünün nerdeyse 50 yılı siyasette geçen bir devlet adamı olarak siyaset partilerimiz, kökenlerimiz farklı olabilir. Bizleri bir arada tutan ortak paydamız ve hedeflerimiz aynıdır. Adlarımız farklı olsa da söz konusu Kıbrıs davası olunca soyadımız KKTC'dir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Akdeniz'in incisi, direnişin kalesi, vatan sevdasının ebedi ocağı, Mehmetçik ve Mücahitlerin destan yazdığı topraklardayız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeyiz. Sağlam devlet, saygın gelecek şiarıyla bu topraklara kazandırdığımız muazzam eserlerin açılışını gerçekleştiriyoruz. 25 bin 210 metrekarelik alana sahip, Cumhuriyet Yerleşkemiz'de Cumhurbaşkanlığı Binası, 600 kişilik iki konferans salonu, 400 kişilik kabul salonu, 52 çalışma ofisi, 10 toplantı salonu, kafeterya ve yemekhane ile 109 araçlık otopark bulunuyor. 20 bin metrekare alanda inşa edilen Meclis Binamızda ise başkanlık ve başbakanlık makamları, 157 kişilik genel kurul salonu, 25 milletvekili makam odası ve bakanlar için toplantı salonu yer alıyor. Yerleşki içinde 290 bin metrekaresi yeşil alan olarak planlanan toplam 452 bin 428 metrekare büyüklüğündeki millet bahçemizin yapımı devam ediyor. 5 bin 661 metrekare alanda ise 2 bin 252 kişilik millet camisi inşa ediliyor. Yerleşkemizin son etapı olan yüksek mahkeme ve millet kütüphanelerinin inşasına da başlandı. Cami ile burası aynı zamanda inşallah bitecek. Cumhurbaşkanlığı binamız modern mimarisiyle devletimizin vakarını, meclis binamız ise ihtişamıyla Kıbrıs Türk halkının demokrasi sevdasını temsil ediyor. Bu eserler her bir tuğlasında işçilerimizin alın teri her tasarımında mimarlarımızın vizyonu her detayında ise mühendislerimizin yeteneği var" diye konuştu.

'BU TOPRAKLAR, ŞANLI MAZİMİZİN, MÜCADELE RUHUMUZUN VE KÖKLÜ MİRASIMIZIN ÇOK BÜYÜK BİR NİŞANESİDİR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bütün bunlarla birlikte, yine her bir detayında, her bir taşında, bu toprakların özgürlük ve mücadele ruhu var. TOKİ'mizin onlarca yıllık tecrübesiyle, Kıbrıs Türkü'nün iradesi birleşti ve ortaya böylesine muhteşem bir eser çıktı. Kıbrıs Türk halkının adaletsizliğe karşı mücadelesinin en büyük mükafatı olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin gücüne ve itibarına yaraşır bu yerleşkenin hayırlı olmasını diliyorum. Kıbrıs Türk halkıyla kardeşliğimizin en yeni simgesi olan bu eserlerin hayata geçirilmesine katkıda bulunan mimarından mühendisine, teknikerinden işçisine, yüklenici firmasından kurum ve kuruluşlarımıza, tüm emek sahiplerine kalpten teşekkür ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her karışı, kahraman şehitlerimizin kanlarıyla yoğrulmuştur. Bu topraklar, şanlı mazimizin, mücadele ruhumuzun ve köklü mirasımızın çok büyük bir nişanesidir. Kuzey Kıbrısımız, Girne Kalesi'nin asırlık surlarında, Osmanlı'nın fetih ruhunu, Selimiye Camii'sinin minarelerinde ecdadımızın imanını taşır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimize eski acıları tekrar yaşatma heveslerinden asla vazgeçmeyecekler. Mukaddes değerlerimiz üzerinden kirli bir oyun oynuyorlar. Hayat tarzı, kılık kıyafet mezhep ve köken üzerinden insanlsarımızı kutuplaştırmaya çalıştılar. Benzer bir senaryonun burada da sahnelendiği açıktır. Hiçbirimiz bu tuzağa düşmeyecek, provokasyonlara prim vermeyeceğiz. Ömrünün nerdeyse 50 yılı siyasette geçen bir devlet adamı olarak siyaset partilerimiz, kökenlerimiz farklı olabilir. Bizleri bir arada tutan ortak paydamız ve hedeflerimiz aynıdır. Adlarımız farklı olsa da söz konusu Kıbrıs davası olunca soyadımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Kıbrıs Türkü'nün kalkınmasının önüne set çekmek için yanıp tutuşanlar, karşılarında Türkiye'nin eşsiz dayanışmasını bulacaklardır. Kıbrıs'ta çözümsüzlüğün bedelini, şımarıkça davranarak çözümü tıkamanın faturasını artık hiç kimse Kıbrıs Türkü'ne ödetemez. Ada'nın gerçeklerine uygun bir çözüm gelmedikçe bizim Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni muhatap almamız, ticaret yapmamız limanları kullandırmamız mevzubahis olamaz. Yüzyıllardır aynı adayı paylaştığı Kıbrıs Türkü'nü kendisine eşit görmeyen kibirli zihniyetin kendini garantör Türkiye ile denk görme, gösterme çabaları beyhudedir. Fitneciler, Kıbrıs Türkü'nün düşmanlarına gönüllü aparatlık yapanlar kaybedecek; KKTC, garantör ülke Türkiye'nin desteğiyle ilelebet payidar olacak. Yeni bir müzakere süreci olacaksa, bundan böyle iki toplum arasında değil, egemen eşitlik içinde iki devlet arasında yürütülecektir. Kıbrıs Türkü, engin basiret ve ferasetleriyle oynanmak istenen kirli oyunun farkındadır, hiçbirimiz bu tuzağa düşmeyecek, provokasyonlara prim vermeyeceğiz" dedi.

'ERCAN HAVALİMANI'NIN HİZMETE GİRMESİYLE YOLCU SAYISINDA YÜZDE 40 ORANINDA ARTIŞ OLDU'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi bütün bu sağlık yatırımlarını başka bir noktaya taşıyoruz. İki etap halinde inşa edeceğimiz 650 yataklı Lefkoşa Devlet Hastanesi ile sağlık alanındaki yatırımlar taçlanmış olacak. Bu tesisi sağlık turizmi açısından da Kuzey Kıbrıs'ın cazibesini artıracak, bölgesel düzeyde stratejik bir rol üstlenecektir. Hastanemizin 320 yataklı ilk etabının inşasına yakında başlıyoruz. Dr. Nurhan Nalbantoğlu Sağlık Kampüsü'nün renovasyon çalışmaları da sürüyor. Proje tamamlandığında Kıbrıs Türk halkına toplam 456 yataklı özellikli alanlarda üst düzey hizmet sunan bir tesise daha kavuşacağız. Sağlık Bakanlıklarımız arasındaki iş birliğini de güçlendiriyoruz. Kıbrıs Türk halkının yaşam kalitesini artırmaya yönelik yol projeleri ile ulaşım altyapısını baştan sona yeniliyoruz. 322 kilometrelik yol yapımı, bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra Değirmenlik, Çatalköy, Lapta Geçitköy, İskele, Boğaz, Lefkoşa çevre yolları ile adanın dört bir yanını birbirine bağlıyoruz. Ercan Havalimanı'nın hizmete girmesiyle yolcu sayısında yüzde 40 oranında artış oldu. 2023 genelinde ulaşılan yolcu sayısına ilk 4 ayda ulaşıldı. Lefkoşa'yı da doğrudan başka yerlere bağlayacağız" ifadelerini kullandı.

'KIBRIS TÜRKÜ KARDEŞLERİM ADANIN DİĞER TARAFINA GÖRE ÇOK AVANTAJLI BİR KONUM ELDE ETTİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarım ve Enerji alanlarında da ciddi projeler devrede. Narenciye sektörünün geliştirilmesi için Güzelyurt başta olmak üzere tüm üretici ve ihracatçılara hizmet verecek soğuk hava tesisi yapıyoruz. Tarımsal üretimi artırmak amacıyla Ortak Mesarya Alanı Sulaması İletim Hattı Projesi ve Depo Bağlantı Hattı Projesi devam ediyor. Kıbrıs Türkü'nün en önemli sorunu olan su meselesini çözdük. İçme suyunda çalışmaları bitirmiştik. Şimdi de sulamalarda önemli hamleler yapıyoruz. Su tedarikinin sorun olmaktan çıkmasıyla birlikte Kıbrıs Türkü kardeşlerim adanın diğer tarafına göre çok avantajlı bir konum elde etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin enerji arz güvenliğinin sağlanmasına ve altyapısının güçlendirilmesine büyük önem veriyoruz. Su getirdiğimiz gibi enerji konusunu da mutlaka halledeceğiz. Şehircilik alanında da desteklerimizi artırıyoruz. Önümüzdeki dönemde TOKİ Başkanlığımızda Kuzey Kıbrıs'ımıza yeni sosyal konutlar kazandıracağız" dedi.

'KUZEY KIBRIS'IMIZA YENİ BİR ATIK ÜRETME TESİSİ YAPACAĞIZ'

Erdoğan, "Çöp sorununu tamamen ortadan kaldırıyoruz. Çevre Bakanlığımızla Kuzey Kıbrıs'ımıza yeni bir atık üretme tesisi yapacağız. Tüm dünyada artık marka haline gelen sıfır atık hareketinin burada zemin kazanmaya başladığını görmekten memnunuz. Taşınmaz Mal Komisyonu çalışmalarını da büyük bir dikkatle takip ediyoruz. Türkiye olarak Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her alanda güçlü, özgüvenli ve müreffeh bir yapıya kavuşması için çalışmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle bir kez daha Cumhuriyet Yerleşkesi'nin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Emeği geçenleri kutluyorum. Tebrik ediyorum. Kalın sağlıcakla" açıklamalarında bulundu.

CUMHURİYET YERLEŞKESİ AÇILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ercan Havalimanı'nda KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü. Cumhuriyet Yerleşkesi'ne gelişinde Tatar tarafından resmi törenle karşılanan Erdoğan, mevkidaşıyla tören kıtasını selamladı.

Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, TBMM Başkanvekili Celal Adan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, kuvvet komutanları ile çok sayıda milletvekili katıldı.