Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile bir araya geldi

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen 15. BRICS Zirvesi kapsamında Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile bir araya geldi. Xi, Çin'in yüksek kaliteli kalkınmasıyla modernleşme sürecini ilerlettiğini ve bunun da Çin ile Etiyopya arasındaki işbirliğine yeni fırsatlar getireceğini söyledi. Ahmed ise Etiyopya ve Çin arasında derin bir dostluğun olduğunu ve ikili ilişkilerde iyi gelişme ivmesinin korunduğunu belirterek, kendilerine verdiği uzun süreli, büyük ve değerli destekten ötürü Çin'e teşekkür etti.