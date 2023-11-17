Irak'ın başkenti Bağdat'ta yetim çocuklar, Gazze'yle dayanışma için koştu.

Bağdat'ın Abu Nuas Parkı'nda düzenlenen maratona yetimhanede büyüyen onlarca yetim çocuk katıldı.

AA muhabirine konuşan maraton birincisi 10 yaşındaki Benin Vatik, "Gazze'de insanların ve çocukların hayatı söndü ve dağıldı. Onun için çok iyi koştum ve kendime birinciliği elde etmem gerektiği sözünü verdim." dedi.

Haydar Muhammed de "Filistin davasını savunmak için koştuk çünkü Filistin, İsrail yüzünden yıkıma uğradı." diye konuştu.

Irak'ta İsrail'i destekleyen ürünleri boykot ettiklerini aktaran Muhammed, Gazze'de İsrail saldırılarıyla öldürülen çocuklar için söz konusu ürünlerin alınmaması çağrısı yaptı.

Haydar Muhammed, "Filistin özgürdür, İsrail dışarı." sloganı atarken, Filistin bayrağı taşıyan çocuklar da "Yaşasın Filistin" diye haykırdı.

Etkinliğin öncülerinden Al-Ghad Al-Mashreq Yetim Bakımı Vakfı Başkanı Mustafa Çali de üçüncüsünü bu yıl düzenlendikleri söz konusu maratonu, Gazze'de yaşanan zulme dikkati çekmek için gerçekleştirdiklerini ve katılımcı çocukların Filistin halkına, dayanışma mektubu yazdığını kaydetti.???????