Adana'da İsrail'in Filistin'deki saldırıları sonucu hayatını kaybedenler için sabah namazı sonrası dua edildi. Türkiye Gençlik Vakfınca (TÜGVA) 'Soykırıma Hayır' temasıyla düzenlenen programda vatandaşlar bir araya geldi.

Adana'da İsrail'in Filistin'deki saldırıları için dua edildi

Adana'da, İsrail'in Filistin'deki saldırıları sonucu hayatını kaybedenler için sabah namazı sonrası dua edildi.

Türkiye Gençlik Vakfınca (TÜGVA) "Soykırıma Hayır" temasıyla sabah namazı sonrası düzenlenen programda bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar sabah namazında Sabancı Merkez Camisi'nde bir araya geldi.

Camide saf tutan vatandaşlar sabah namazını kıldı.

Namazın ardından Kuran-ı Kerim okundu, Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi.