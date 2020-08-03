Dünya Ralli Şampiyonası 18-20 Eylül'de Marmaris'te
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dünya Ralli Şampiyonası 18-20 Eylül'de Marmaris'te

Bu yıl Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Himayesine alınan, 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası 5.

Dünya Ralli Şampiyonası 18-20 Eylül'de Marmaris'te
03.08.2020 10:51 | Son Güncelleme: 03.08.2020 10:54

Bu yıl Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Himayesine alınan, 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası 5.yarışı Türkiye Rallisi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından 18-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.

Son iki yıldır 'ülkemizin ev sahipliği yaptığı en büyük spor organizasyonu' olan Türkiye Rallisi, Marmaris'in eşsiz çam ormanları ve muhteşem denizinin güzelliği eşliğinde, Dünyaca ünlü pilotları ve binlerce turisti ağırlayacak.

Covid-19 pandemisi nedeniyle ilk 3 yarış sonrasında ara verilen şampiyona, 04-06 Eylül tarihlerindeki Estonya Rallisi ile devam edecek ve ekipler bu yarışın ardından rotalarını Türkiye'ye çevirecekler. 18 Eylül Cuma günü başlayacak olan Türkiye Rallisi, Dünyanın en hızlı ralli pilotlarının nefes kesen mücadelelerine sahne olacak. 3 gün boyunca Marmaris, Ula ve Datça bölgelerindeki özel etaplarda devam edecek heyecan, 155 televizyon kanalından canlı yayınlarla tüm Dünya'ya ulaştırılacak.

Son iki yıldır 'ülkemizde düzenlenen en büyük uluslararası spor organizasyonu' olan etkinlik ile ilgili bir açıklama yapan TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı; "Türkiye Rallisi organizasyonunun, T.C. Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek olmasından büyük gurur duyuyoruz. Bu vesileyle, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve bu projede emeği geçen tüm Devlet büyüklerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bir kez daha ülkemizin gücünü tüm Dünya'ya göstermek ve tanıtımına katkıda bulunmak için hazırız." dedi.

WRC Promoter CEO'su Jona Siebel de T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve TOSFED'e teşekkür ederek. "Marmaris, pandemi sonrasında alınan önlemler doğrultusunda, tüm katılımcı ve seyircilerin keyifle ve güvenle seyahat edebilecekleri popüler bir tatil beldesi. Organizasyon Covid-19 protokolleri ile birlikte yürütülecek,güvenli bir ortam oluşturmak için Türkiye'nin sağlık yasalarına uygulanacaktır." açıklamasını yaptı.

Kaynak: Carmedya.com

Manşet

Haberler

Koronavirüs neden bazı insanlarda hafif seyrediyor? Bilim insanlarından çarpıcı araştırma Dünya
Koronavirüs neden bazı insanlarda hafif seyrediyor? Bilim insanlarından çarpıcı araştırma
Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi Magazin
Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi
'Ayasofya'yı tekrar müze yapın' diyen ABD'ye cevap İran'dan geldi: Başka emriniz var mı? Dünya
"Ayasofya'yı tekrar müze yapın" diyen ABD'ye cevap İran'dan geldi: Başka emriniz var mı?
Sahra Işık ve İdris Aybirdi 5 günlük tatil için kesenin ağzını açtılar Magazin
Sahra Işık ve İdris Aybirdi 5 günlük tatil için kesenin ağzını açtılar
Günün iddiası: Şeyma Subaşı'nın model arkadaşı, Türkiye'de güvenlik görevlilerin saldırısına uğradı Magazin
Günün iddiası: Şeyma Subaşı'nın model arkadaşı, Türkiye'de güvenlik görevlilerin saldırısına uğradı
Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü 3. Sayfa
Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü
Karısının kaçtığı adamı sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
Karısının kaçtığı adamı sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
Kanser ve tümör hücrelerini yenen umru dut pekmezinin kilosu altınla yarışıyor
Kanser ve tümör hücrelerini yenen umru dut pekmezinin kilosu altınla yarışıyor
Parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, yaptırdığı ankete güveniyor
Parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, yaptırdığı ankete güveniyor
Pes dedirten görüntü! Sahilden kovulan vatandaşlar, refüjde mangal yaptı
Pes dedirten görüntü! Sahilden kovulan vatandaşlar, refüjde mangal yaptı
Veyis Ateş'in programında canlı yayında yine ses duyuldu
Veyis Ateş'in programında canlı yayında yine ses duyuldu
Türkiye'den ABD'nin Suriye'de terör örgütüyle petrol anlaşması yapmasına sert tepki: Asla kabul edilemez
Türkiye'den ABD'nin Suriye'de terör örgütüyle petrol anlaşması yapmasına sert tepki: Asla kabul edilemez
Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı
Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı
Toyota Türkiye CEO'su sıfır araç alacaklara müjdeyi verdi: Ekim-kasım gibi satışlar başlar
Toyota Türkiye CEO'su sıfır araç alacaklara müjdeyi verdi: Ekim-kasım gibi satışlar başlar
Jennifer Lopez, sıfır makyajlı fotoğrafıyla beğeni topluyor
Jennifer Lopez, sıfır makyajlı fotoğrafıyla beğeni topluyor
Beren Saat, mayolu fotoğrafını paylaşınca takipçileri beğeni butonuna çöktü
Beren Saat, mayolu fotoğrafını paylaşınca takipçileri beğeni butonuna çöktü
Antalya'da sürüye yıldırım isabet etti! 40 koyun telef oldu
Antalya'da sürüye yıldırım isabet etti! 40 koyun telef oldu
Osmaniye'de kayıp ihbarı yapılan Yusuf'tan acı haber! Metruk binada yıkılan duvarın altında bulundu
Osmaniye'de kayıp ihbarı yapılan Yusuf'tan acı haber! Metruk binada yıkılan duvarın altında bulundu
Bakan Koca'nın dikkat çektiği kentte, bir günde 2 bin 913 kişiye korona cezası kesildi
Bakan Koca'nın dikkat çektiği kentte, bir günde 2 bin 913 kişiye korona cezası kesildi
Küvette yarı çıplak poz veren Gonca Vuslateri'ne Seda Sayan'dan olay yorum: Bunu kim çekti?
Küvette yarı çıplak poz veren Gonca Vuslateri'ne Seda Sayan'dan olay yorum: Bunu kim çekti?
Gökhan Gönül'den Beşiktaş'a veda telefonu: Fenerbahçe'ye gidiyorum, hakkınızı helal edin
Gökhan Gönül'den Beşiktaş'a veda telefonu: Fenerbahçe'ye gidiyorum, hakkınızı helal edin
Mısır tezgahına el konulan seyyar satıcı üzerine benzin döküp kendini yaktı
Mısır tezgahına el konulan seyyar satıcı üzerine benzin döküp kendini yaktı
İngiliz şarkıcı Katie Price, Türkiye'deki tatilinde büyük talihsizlik yaşayıp iki bacağını da kırdı
İngiliz şarkıcı Katie Price, Türkiye'deki tatilinde büyük talihsizlik yaşayıp iki bacağını da kırdı
Son Dakika: Hakkari Yüksekova'da bir araç uçuruma yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var
Son Dakika: Hakkari Yüksekova'da bir araç uçuruma yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var
Trabzonsporlu Nwakaeme, Acun Ilıcalı'yla tekne turuna çıktı
Trabzonsporlu Nwakaeme, Acun Ilıcalı'yla tekne turuna çıktı
Fransa'dan yumurta getirtip memleketi Van'da kaz yetiştiriciliğine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Fransa'dan yumurta getirtip memleketi Van'da kaz yetiştiriciliğine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Zeynep Sever Demirel, Volkan'a methiyeler düzdü: Herakles'in Türk mitolojisindeki karşılığı mısın?
Zeynep Sever Demirel, Volkan'a methiyeler düzdü: Herakles'in Türk mitolojisindeki karşılığı mısın?
Reynmen, Farah Zeynep Abdullah'ı çabuk unuttu! Başka bir güzelle sarmaş dolaş görüntülendi
Reynmen, Farah Zeynep Abdullah'ı çabuk unuttu! Başka bir güzelle sarmaş dolaş görüntülendi
Cedi Osman ve Ebru Şahin tatilde aşk tazeliyor
Cedi Osman ve Ebru Şahin tatilde aşk tazeliyor
Mensah'ın sözleşmesindeki 'Satıştan %40 pay' maddesi, transferini imkansızlaştırdı
Mensah'ın sözleşmesindeki "Satıştan %40 pay" maddesi, transferini imkansızlaştırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müjde Ar Gonca Vuslateri İzzet Yıldızhan Mehmet Ali Erbil
Spor Beto Jose Sosa Okan Buruk Abdullah Avcı Nihat Özdemir
Daha Fazla Foça İzmir Bayram Instagram
Şu an buradasınız: Dünya Ralli Şampiyonası 18-20 Eylül'de Marmaris'te - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.8.2020 10:55:41. #1.14#
title