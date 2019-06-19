Dünya nüfusundaki artış 21. yüzyıl sonunda duracak
Pew Research Center (PRC) tarafından gerçekleştirilen araştırmada modern tarihte ilk defa nüfus büyemesinin duracağı öngörüsü yapıldı. Birleşmiş Milletler'den alınan ve PRC tarafından incelenen yeni veriler doğum oranlarının küresel düzeyde düşeceğini gösteriyor.
Yayınlanan yeni bir analize göre dünya nüfusundaki artış 21 yüzyıl sonunda duracak.
Pew Research Center (PRC) tarafından gerçekleştirilen araştırmada modern tarihte ilk defa nüfus büyemesinin duracağı öngörüsü yapıldı. Birleşmiş Milletler'den alınan ve PRC tarafından incelenen yeni veriler doğum oranlarının küresel düzeyde düştüğünü gösteriyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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