Dünya koronavirüs tablosu - 1 Mayıs Cumartesi dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

Türkiye ve dünyada koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı! Türkiye'de bugün kaç koronavirüs vakası var, kaç kişi vefat etti? Koronavirüs vakaları ve vefatları devam ediyor. Türkiye'de olduğu gibi dünyadaki diğer ülkelerde de koronavirüs son durum sayıları açıklanıyor. Peki bugün 1 Mayıs 2021 Cumartesi günü dünyadaki koronavirüs son durumu nedir, kaç ölü var, kaç vaka var, iyileşen sayısı kaç?

Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Covid-19 salgını ülkemizde de büyük ölçüde hissedildi. Vatandaşlar Türkiye'de ve dünyada güncel koronavirüs vaka sayılarını merak ediyor. Peki 1 Mayıs Cumartesi koronavirüs dünya değerleri kaç, vaka sayısı ne, kaç vefat var, iyileşen ve entübe hasta sayısı nedir tüm detaylar haberimizde...

BUGÜN 1 MAYIS TÜRKİYE KORONAVİRÜS VAKA SAYISI

Türkiye'de 1 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 373 kişi hayatını kaybetti. 28 bin 817 yeni vaka tespit edildi.

1 MAYIS CUMARTESİ DÜNYADA KORONAVİRÜS TOPLAM VAKA SAYISI KAÇTIR?

1 Mayıs 2021 Cumartesi günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı (hasta sayısı) 150.379.130 (150 milyon 379 bin yüz otuz) kişiye yükselmiştir.

Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.

1 MAYIS CUMARTESİ 2020 DÜNYA KORONAVİRÜS TABLOSU

Dünya genelinde güncel en çok vaka olan ilk 12 bölge aşağıdaki gibidir.

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1 MAYIS CUMARTESİ DÜNYA GENELİNDE VEFAT SAYISI KAÇTIR?

17 Mart günü dünya genelinde Covid-19 'dan 7.683 kişi vefat etmiştir. Son 24 saatte vefat sayısı ise +3.697 .

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM VEFAT SAYISI KAÇ?

Koronavirüs dolayısıyla dünya genelinde toplam ölüm sayısı 3.167.228 olmuştur.

1 MAYIS CUMARTESİ DÜNYADA YENİ VAKA SAYISI?

Bir önceki güne göre son 24 saatte +158.551yeni vaka tespit edilmiştir.

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM İYİLEŞEN, TEDAVİ SÜRECİNDE VE KRİTİK HASTA SAYISI KAÇ?

Dünya genelinde;

Toplam iyileşen kişi sayısı : 128.448.691

Toplam tedavi sürecinde hasta sayısı : 18.763.211

Durumu kritik hasta sayısı : 110.746