23.09.2019 22:02

"Dünya Barış" günü Başkent'te kutlandı

ANKARA - BM Türkiye Temsilciliği ve Türk Japon Vakfı, Dünya Barış Günü'nü, Ankara Botanik Parkı'nda Barış Çanı Töreni'yle kutladı

Ankara Botanik Bahçesi'nde gerçekleşen törene, BM Türkiye Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez, Türk Japon Vakfı Başkanı ve Dünya Barış Çanı Türkiye Temsilcisi Prof. Dr. Cafer Tayyar Sadıklar, Japonya Büyükelçiliği Müsteşarı Yoichi Mikami, diplomatik temsilciler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Rauf Orbay Ortaokulu öğrencileri katıldı.

Cafer Tayyar Sadıklar'ın hazırlamış olduğu metini okuyan Sena Beyaz, sözlerine Dünya Barış Derneğinin önemine vurgu yaparak başladı. Beyaz sözlerine şu şekilde devam etti:

Ağustos 1989 yılında 103 ülkenin paralarının eritilmesiyle üretilen çanı ilk kez Japon dışında Türkiye Cumhuriyeti Başkenti Ankara'da kurulmuştur. Her yıl eylül ayında bu çanı çalmamıza rağmen, aslında bu çanı barışa özlem duyduğumuz için çalıyoruz. Ancak çanımızın sesinin yeterince duyulmadığı açıktır. Dünyada ki gelişmeler bunun göstergesidir."

BM Türkiye Mukim Koordinatörü Rodriguez, ise barışın on yıllar boyunca çeşitli düşmanlarla karşılaştığını fakat bugün iklim değişikliğinin insanların güvenliğini ve yaşamını tehdit eden yeni bir tehlike olduğunu ifade etti.

Tören, Rauf Orbay ortaokul öğrencilerinin müzik dinletisi ve Barış Çanı Töreni'nin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA