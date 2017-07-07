Düğün Yolculuğu Kana Bulandı: 1 Ölü, 10 Yaralı

ERZURUM'un Köprüköy İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan bir kişi karayoluna inen ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.



Samsun'dan Kars'a düğüne gidenleri taşıyan 55 PG 995 palakalı minibüs, öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak, Köprüköy ilçesine girişte yol kenarında duran 38 YP 328 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile 2 araç şarampole yuvarlandı. İlk belirlemelere göre minibüste bulunan 1 kadın öldü, 6'sı ağır 10 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan bir kişi, karayoluna inen ambulans helikopterle Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - Erzurum