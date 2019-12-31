31.12.2019 12:04 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:04

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, yeni yılı kutladı.

Aksakal, yayınladığı yeni yıl mesajında, iyi dileklerle karşıladıkları bir yılı daha geride bıraktıklarını belirterek, "2019'u geride bırakıp yeni bir yıla daha giriyoruz. 2020'nin sevdiklerinizle geçireceğiniz sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yıl olmasını diliyorum. Yüreğinizden sevginiz ve geleceğe dair umutlarınızın tükenmemesi dileği ile hepinizi sevgiyle selamlıyorum, yeni yılınız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA