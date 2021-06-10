DSÖ: Her 10 Afrika ülkesinden 9'u eylül ayı aşı hedefine ulaşamayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

DSÖ: Her 10 Afrika ülkesinden 9'u eylül ayı aşı hedefine ulaşamayacak

DSÖ: Her 10 Afrika ülkesinden 9'u eylül ayı aşı hedefine ulaşamayacak
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı tedarikindeki sıkıntılar nedeniyle her 10 Afrika ülkesinden 9'unun eylül ayı aşı hedefine ulaşamayacağını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı tedarikindeki sıkıntılar nedeniyle her 10 Afrika ülkesinden 9'unun eylül ayı aşı hedefine ulaşamayacağını açıkladı.

DSÖ Afrika Direktörü Matshidiso Moeti, haftalık basın toplantısında, kıta için ek 225 milyon doz aşı ihtiyacı olduğunu duyurdu.

Moeti, "Yeterli aşı olmaması nedeniyle her 10 Afrika ülkesinden 9'u eylül ayına kadar olan aşılama hedefine ulaşamayacak." dedi.

Aşı stokları ve sevkiyatlarının azaldığına dikkati çeken Moeti, kıtanın yaklaşık yüzde 2'sinin aşılanabildiğini ve bu oranın Sahra Altı Afrika'da yüzde 1'e düştüğünü anlattı.

Moeti, "Aşıların vakaları ve ölümleri önlediği kanıtlandı, bu nedenle yapabilen ülkeler acilen aşılarını paylaşmalıdır." şeklinde konuştu.

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 5 milyonu aştı

Kıtada virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 133 bin 746'ya çıktı. Vaka sayısı 5 milyon 9 bin 823'e yükselirken virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 4 milyon 500 bin 448'e ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayıtlara geçti.

Ourworldindata.org'da yer alan verilere göre, yaklaşık 1,3 milyar nüfusa sahip Afrika'da virüse karşı bugüne dek yaklaşık 39 milyon doz aşı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

Son dakika haberleri | Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Sahel'deki 'Barkhane Operasyonu'nu sona erdireceklerini duyurdu
Son dakika haberleri | Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Sahel'deki "Barkhane Operasyonu"nu sona erdireceklerini duyurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ahmet Şık Murat Kurum Sedat Peker Bülent Turan
Magazin Hazal Kaya Sarp Akkaya Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
DSÖ: Her 10 Afrika ülkesinden 9'u eylül ayı aşı hedefine ulaşamayacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 23:13:02. #1.14#

title