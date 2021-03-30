DSÖ: ABD ve Çin, salgınlara karşı uluslararası antlaşma fikrine olumlu yaklaşıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, küresel salgınlara karşı hazırlık ve mücadele konusunda yeni uluslararası antlaşma getirilmesi fikrine ABD ve Çin'in olumlu yaklaştığını bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, küresel salgınlara karşı hazırlık ve mücadele konusunda yeni uluslararası antlaşma getirilmesi fikrine ABD ve Çin'in olumlu yaklaştığını bildirdi.

Ghebreyesus ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, video konferans yöntemiyle ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda, Avrupa, Afrika, Latin Amerika ve Asyalı devlet başkanları veya başkanlarından oluşan 24 lider ile Ghebreyesus'un, bugün yayımladıkları ortak mektup ele alındı.

Ghebreyesus, salgınlara karşı hazırlık ve mücadele konusunda yeni uluslararası antlaşma için ülkelerin birlikte çalışması gerektiğine vurgu yapılan mektubun dünyanın başlıca gazetelerinde bugün yayımlandığını aktardı.

Michel'in, gelecekte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gibi salgınlarda ortak mücadele için uluslararası bir antlaşma yapılması fikrine öncülük ettiğini ifade eden Ghebreyesus, AB Konsey Başkanı'na bu girişiminden dolayı teşekkür etti.

Ghebreyesus, "Bu antlaşma, Uluslararası Sağlık Tüzüğünün uygulanmasını güçlendirecek ve en önemlisi, uluslararası iş birliği ve dayanışma için bir çerçeve oluşturacaktır." ifadesini kullandı.

Mektuba imza atan ülkeler arasında ABD ve Çin'in olmamasıyla ilgili bir soruya ise Ghebreyesus, bu iki ülkenin böylesine bir antlaşma getirilmesi fikrine olumlu yaklaştığı yanıtını verdi.

DSÖ üyesi devletlerle salgınlara karşı uluslararası bir anlaşma konusunda istişareler yaptıklarını belirten Ghebreyesus, antlaşmaya tüm ülkelerin dahil olmasını umduklarını kaydetti.

"Amaç gelecekteki salgınlara karşı kapsayıcı bir yaklaşım geliştirmek"

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ise gelecekteki salgınlara karşı mücadele için getirilecek uluslararası anlaşmanın DSÖ'nün tüzüğüne ekleneceğini belirtti.

Michel, bu anlaşmayla temel amaçlarının salgınlarda tıbbi araçlara erişimi sağlamak için küresel kapasite ve direnci güçlendirmek, salgınlara karşı daha iyi hazırlanmak, tahmin etmek, önlemek ve bunlara karşı mücadelede kapsayıcı bir yaklaşım geliştirmek olduğunu söyledi.

Fransız Le Monde gazetesinde de yayımlanan açık mektupta; Fransa, Portekiz, İngiltere, Almanya, Ruanda, Yunanistan, Şili, Kenya, Arnavutluk, Güney Afrika, Hollanda, Tunus, Senegal, Ukrayna, Endonezya, Fiji, Romanya, AB Konseyi Başkanı Michel, Güney Kore, Kosta Rika, Trinidad ve Tobago, İspanya, Norveç, Sırbistan devlet başkanları veya başbakanları ile Ghebreyesus, Kovid-19 salgınının, küresel toplumun 1940'tan bu yana karşı karşıya kaldığı en büyük sorun olduğunu vurgulanmıştı.

Mektupta, "Salgınlara karşı hazırlık ve mücadele konusunda yeni bir uluslararası anlaşma geliştirmek için ülkelerin birlikte çalışması gerektiğine inanıyoruz." ifadesine yer verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ