Dolar Son 2 Haftanın En Yüksek Seviyesinde

Dolarda yükseliş devam ediyor. Dün akşam saatlerinde 3.45'in üzerine çıkan dolar/TL bu sabah da yükselişini sürdürerek 3.4677 seviyelerine kadar yükseldi. Kur, saat 09:17 itibariyle 3.4655 seviyesinde yer aldı.

YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE İNMİŞTİ

Kur hafta başında 3.40'ın altına inerek Aralık 2016'dan beri en düşük seviyelere gerilemiş ancak gerek küresel gerekse lokal nedenlerle bu seviyelerde kalıcı olamamıştı.

Irma Kasırgası ve Kuzey Kore gerilimine ilişkin endişelerle geçen hafta yen karşısında 10 ayın dip seviyesini gören dolar bu hafta risk iştahının ve ABD hazine tahvil getirilerinin yükselmesiyle değer kazandı. Dolar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Demokratlarla ve Cumhuriyetçilerle vergi kesintisi planlarına ilişkin belirsiz ancak yenilenen umutlardan destek buldu.

MERKEZ'DEN FAİZ DEĞİŞİKLİĞİ BEKLENMİYOR

TCMB'nin bugün saat 14:00'da sonuçlarını açıklayacağı eylül ayı PPK toplantısında politika faizi ile koridorunun alt ve üst bantları ile geç likidite penceresi (GLP) faizini sabit tutması, ortalama fonlama maliyetinin de bu ay yüzde 12 civarında seyrini sürdürmesi bekleniyor. Bankacılar faiz oranlarında değişiklik beklemedikleri için PPK metninde yer alan görüşlerde yapılabilecek değişikliklere odaklanacaklar.

ABD VERİLERİ FED'E İLİŞKİN İPUÇLARI VERECEK

PPK'nın ardından piyasalarda yön belirleyebilecek gündem maddesi ise ABD'de açıklanacak ağustos ayı enflasyon verileri ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları olacak. Fed'in bir sonraki faiz artırım zamanına ilişkin ipuçları için izlenecek veriler TSİ 15:30'da açıklanacak.