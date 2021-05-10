Dolar 8.25 lira, euro 10.03 lira, sterlin 11.60 lirada

Dolar, ABD'de tarım dışı istihdamın, 266 bin kişi artarak beklentilerin çok altında kalmasıyla küresel piyasalarda önemli ölçüde geriledi.

Dolar, ABD'de tarım dışı istihdamın, 266 bin kişi artarak beklentilerin çok altında kalmasıyla küresel piyasalarda önemli ölçüde geriledi. Euro 1.2177 dolar ile ABD para birimi karşısında 25 Şubat'tan bu yana en yüksek düzeyine çıktı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,423 ve 1,444 puan arasında dalgalandığı geçen haftanın son işlem gününü yüzde 0.95 artışla 1,441.33 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.66 ve BIST Mali Endeks yüzde 1.56 artıda, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.21 eksideydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.2246 lira ve en yüksek 8.2577 lirayı gördükten sonra, 8.25 – 8.26 lira aralığında,euro en düşük 10.0015 lira ve en yüksek 10.0621 lirayı gördükten sonra, 10.03 – 10.04 lira aralığında,sterlin en düşük 11.5291 lira ve en yüksek 11.6083 lirayı gördükten sonra 11.60 – 11.61 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.21509 - 1.21770 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.21543 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın günlük bülteninde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve şu değerlendirme yapıldı: "ABD'de zayıf gelen tarım dışı istihdam verisi sonrasında bankacılık sektörü öncülüğünde BIST-100 Endeksi'nde alımlar güç kazandı. "Endeksin haftayı 1,423 üzerinde 1,440'lı seviyelerden tamamlamasını olumlu değerlendirirken, 1,423 üzerinde kalındığı sürece endekste yukarı yönlü hareketlerin devam edebileceğini düşünüyoruz. "Yukarı yönlü hareketlerde 1,445 üzerinde 1,462 seviyesi ilk önemli direnç noktası olarak takip edilecektir. 1,462 direncinin aşılması halinde 1,500'lü seviyelerin gündeme gelebilecektir."Küresel çaptaki ve yurt içindeki gelişmelere bağlı olarak piyasa koşullarında zayıflamanın gündeme gelmesi durumunda ise 1,423 seviyesi destek konumunda bulunmaktadır. "Bu seviye altında kapanışın yaşanması halinde 1,400 seviyesi destek olarak önem kazanacaktır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı