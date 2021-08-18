Doğu Anadolu'da muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı

Erzincan, Ağrı, Ardahan'da Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Erzincan, Ağrı, Ardahan'da Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Ağrı

Ağrı'da da hayırseverlerin desteğiyle Türk Kızılay tarafından 1300 kişiye aşure dağıtıldı.

Cumhuriyet Caddesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe katılan Vali Osman Varol ve Belediye Başkanı Savcı Sayan, vatandaşlara aşure ikram etti.

Vatandaşlar kendilerine aşure ikram eden Varol ve Sayan'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez