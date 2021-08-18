Doğu Anadolu'da muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Doğu Anadolu'da muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı

Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel

Erzincan, Ağrı, Ardahan'da Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Erzincan, Ağrı, Ardahan'da Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Ağrı

Ağrı'da da hayırseverlerin desteğiyle Türk Kızılay tarafından 1300 kişiye aşure dağıtıldı.

Cumhuriyet Caddesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe katılan Vali Osman Varol ve Belediye Başkanı Savcı Sayan, vatandaşlara aşure ikram etti.

Vatandaşlar kendilerine aşure ikram eden Varol ve Sayan'a teşekkür etti.

Doğu Anadolu'da muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı
Doğu Anadolu'da muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı
Doğu Anadolu'da muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı
Doğu Anadolu'da muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

Afganistan'da bulunan 200'ü aşkın Türk vatandaşı, 'uçan kale' olarak nitelendirilen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400 M tipi nakliye uçağıyla...
Afganistan'da bulunan 200'ü aşkın Türk vatandaşı, "uçan kale" olarak nitelendirilen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400 M tipi nakliye uçağıyla...
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'Afganistan' açıklaması
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan "Afganistan" açıklaması
Milli Savunma Bakanı Akar: '(Afganistan'dan) Türk vatandaşlarımızın bir kısmının tahliyesi başlamış durumda.
Milli Savunma Bakanı Akar: "(Afganistan'dan) Türk vatandaşlarımızın bir kısmının tahliyesi başlamış durumda.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Şimşek Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Eşref Gani Ahmedzai Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Edis Ebru Şallı Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Mert Günok Ozan Tufan Fatih Terim Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Doğu Anadolu'da muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 19:56:48. #1.14#

title