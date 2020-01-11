Doğu Anadolu'da 'dondurucu soğuklar' etkisini sürdürüyor
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Doğu Anadolu'da 'dondurucu soğuklar' etkisini sürdürüyor

Buz tutan araçlar ve ağaçlar Soğuk havada yürüyen vatandaşlar Çatılarda oluşan buz sarkıtları Soğuk hava nedeniyle örtülen araçlar Buz tutan Kars Çayı KARS - Kars'ta hava sıcaklığının sıfırın altında 21 dereceye düşmesiyle Kars Çayı'nın bir kısmı buz tuttu.

11.01.2020 14:04 | Son Güncelleme: 11.01.2020 14:06
Doğu Anadolu'da 'dondurucu soğuklar' etkisini sürdürüyor

Buz tutan araçlar ve ağaçlar

Soğuk havada yürüyen vatandaşlar

Çatılarda oluşan buz sarkıtları

Soğuk hava nedeniyle örtülen araçlar

Buz tutan KARS - Kars'ta hava sıcaklığının sıfırın altında 21 dereceye düşmesiyle Kars Çayı'nın bir kısmı buz tuttu. Soğuk hava nedeniyle vatandaşlar araçlarını battaniye, branda ve halılarla soğuktan korumaya çalıştı.

Ağaç ve bitkilerin kırağı tuttuğu kentte, bazı binaların çatılarında da buz sarkıtları oluştu. Arpaçay ilçesinde de karla birlikte güzel manzaralar meydana geldi.

Kaynak: AA

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: Doğu Anadolu'da 'dondurucu soğuklar' etkisini sürdürüyor
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