Türk Kızılayı Giresun Şubesi, Doğankent'te kan bağışı kampanyası düzenledi.



Doğankent Belediyesi önünde düzenlenen kampanyaya Belediye Başkanı Haşim Birol Tekin de destek verdi.

Türk Kızılayı Giresun Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Zihni Ataman, gazetecilere yaptığı açıklamada, kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu belirterek, kan bağışında kendilerine destek olan Doğankent halkına teşekkür etti.