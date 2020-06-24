Doğankent Kaymakamı Karataş, yol çalışmalarını inceledi
Doğankent Kaymakamı Tuncay Karataş, Çatalağaç köyündeki yol çalışmalarını inceledi.
24.06.2020 17:09 | Son Güncelleme: 24.06.2020 17:12
Doğankent Kaymakamı Tuncay Karataş, Çatalağaç köyündeki yol çalışmalarını inceledi.
Karataş, yolunun standardının yükseltilmesi amacıyla yürütülen çalışmanın son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Fındık hasat döneminin yaklaşması nedeniyle ilgililere çalışmaları hızlandırmaları talimatı veren Karataş, köy sakinleriyle de sohbet etti.
Yolun bir ay içinde tamamlanmasının planlandığı öğrenildi.
Kaynak: AA