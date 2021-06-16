Doğankent beldesine eleme ve paketleme tesisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Doğankent beldesine eleme ve paketleme tesisi

Doğankent beldesine eleme ve paketleme tesisi
Anadolu Ajansı / Şahin Özmen - Haberler | Güncel

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlık Doğankent beldesinde yapılan KOP destekli eleme ve paketleme tesisinin montaj çalışmaları başladı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlık Doğankent beldesinde yapılan KOP destekli eleme ve paketleme tesisinin montaj çalışmaları başladı.

Doğankent Belediye Başkanı Doğan Sungur, AA muhabirine, eleme ve paketleme tesisinin bölgedeki önemli bir eksikliği gidereceğini söyledi.

Tesis ile tarımsal ürünlerin tarladan alınıp, paketlenerek satışa sunulacağını ifade eden Sungur, "Yozgat ve ilçeleri özellikle nohut ve mercimek üretimi konusunda Türkiye'de önemli bir yere sahip. KOP destekli, Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortaklaşa hazırladığımız proje kapsamında, öncelikle baklagil paketleme tesisinin kurulmasını planlıyoruz. 3 milyon 180 bin lira bedelli projemizin hayata geçmesi için sayılı günler kaldı." dedi.

Sungur, tarım alanından teslim alınacak ürünlerin tesiste işlenip paketlenerek, doğrudan pazara sunulacağını, proje için 690 bin lira ödenek tahsis edildiğini belirtti.

Tesiste renk ayırma ünitesi ile ürünlerin tüketiciye daha kaliteli ulaşacağını aktaran Sungun, "Bu durum katma değeri yüksek üretim yapan, ekonomik anlamda daha gelişmiş çiftçilerin ortaya çıkmasını da sağlayacaktır." diye konuştu.

Sungur, yeni hazırladıkları "KOP ile Tohumlarımız Eleniyor" adlı projenin de mali destek almaya hak kazandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen

Didim Belediye Başkanı'na saldırı soruşturmasında 6 kişi gözaltına alındı
Didim Belediye Başkanı'na saldırı soruşturmasında 6 kişi gözaltına alındı
YOL VE TARIM ARAZİSİ ÜZERİNDE 1 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA YARIK OLUŞTU
YOL VE TARIM ARAZİSİ ÜZERİNDE 1 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA YARIK OLUŞTU
Kayseri'de doktora saldıran adamın istediği ilacı yazdıramadığı için saldırdığı ortaya çıktı
Kayseri'de doktora saldıran adamın istediği ilacı yazdıramadığı için saldırdığı ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Ezgi Mola Enis Arıkan Merve Dizdar Burcu Biricik
Spor Cristiano Şenol Güneş Okay Yokuşlu Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Doğankent beldesine eleme ve paketleme tesisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 18:11:16. #1.15#

title