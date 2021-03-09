2020-2021 av döneminin sone erdi. Avlanmayın! uyarısı geldi

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, 2020-2021 av döneminin sone erdiğini, av sezonunun dışında avlanmanın kesinlikle yasak olduğunu bildirdi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ulu, Merkez Av Komisyonu kararı uyarınca 7 Mart'ta ülke genelinde av sezonunun kapandığını belirtti.

Av sezonunun dışında avlanmanın kesinlikle yasak olduğunu aktaran Ulu, "4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca av hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme, erginleşme gibi yaşam evrelerini dikkate alan bu dönemde avlanmak yasaktır. Avın kapanış tarihi itibarıyla, av ve yaban hayvanlarının üreme dönemi başlamıştır. Avın açılacağı ağustos ayına kadar avcılık faaliyetleri yasak olup, özellikle av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme evrelerini içine alan bu süreçte toplumun tüm kesimlerinin tabii ortamlara çıkarken daha hassas hareket etmesi ve av ve yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarını toplamaması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Belirtilen hususlara uymayanlar hakkında DKMP ekiplerince yasal işlemlerin uygulanacağını aktaran Ulu şunları kaydetti:

"Av ve yaban hayvanlarının üreme döneminin başladığı bu dönemden avın açılacağı ağustos ayına kadar avcılık faaliyetleri yasak olup bu dönemde av koruma kontrol faaliyetleri etkin bir şekilde sürdürülecektir. 2020-2021 yılı av dönemine ilişkin av sezonu için avlanmaya ilişkin gerekli kararları almak üzere Merkez Av Komisyonu'nun 2021 yılı en geç mayıs ayı sonuna kadar toplanması planlanmaktadır. Alınacak kararın resmi gazetede yayımlanmasıyla birlikte kamuoyuna duyurulacaktır. Bakanlıkça ve Merkez Av Komisyonunca getirilen kurallara uyulması, av ve yaban hayatı kaynaklarının koruma kullanma dengesi içerisinde sürdürülebilirliğinin sağlanması ve gelecek kuşaklara aktarılması büyük önem arz etmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci