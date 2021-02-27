Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Kocaköy ilçesinde incelemelerde bulundu

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Kocaköy ilçesinde yapılan ve devam eden çalışmaları inceledi, esnafın sorun ve taleplerini dinledi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Kocaköy ilçesinde yapılan ve devam eden çalışmaları inceledi, esnafın sorun ve taleplerini dinledi.

Karaloğlu, ilçede kadınlara mesleki beceri kazandırmak ve toplumsal hayata katılımlarını sağlamak amacıyla 2017 yılında faaliyete geçen Aile Destek Merkezini ziyaret etti.

Çeşitli kursların verildiği ve farklı alanlarda 373 kadının eğitim gördüğü merkezde, kursiyer kadınlarla sohbet eden Karaloğlu, her zaman kendine güvenen ve güçlü kadınların olduğu bir Diyarbakır'ı elbirliğiyle inşa edeceklerini söyledi.

Daha sonra esnafı ziyaret eden Karaloğlu, yaşanan salgın sürecinden olumsuz etkilenen esnafa, her zaman yanlarında olduklarını ve desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Kaymakam Abdulkadir Umut Kasman ile görüşen Karaloğlu, ilçede yapılan yatırımlar ve planlanan projeler ile ilçenin ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

Kaymakamlık ziyaretinin ardından 1370 yıllık tarihi Ulu Cami ile Şeyh Şerafettin ve Şeyh İsmetullah türbelerinde incelemelerde bulunan Karaloğlu, 18 bin metrekarelik alan üzerine kurulacak olan içerisinde 2 çok amaçlı basketbol ve voleybol sahası, tenis kortu ve 500 kişilik seyirci tribününe sahip 6 bin 600 metrekarelik sentetik çim saha ile otoparkın yer alacağı spor kompleksini gezdi.

İncelemelerin ardından değerlendirme toplantısına katılan Karaloğlu, burada yaptığı konuşmada, ilçedeki çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını kaydetti.

İlçedeki ulaşımla ilgili ihtiyaçlara dönük gerekli çalışmaların yapılacağını ifade eden Karaloğlu, ilçede 10 yataklı bir ilçe entegre hastanesi olduğunu ancak özellikle pazar kurulan günler için başka hastanelerden, ana branşlarda uzman doktorların görevlendirilebileceğini dile getirdi.

İlçede spor tesisi ihtiyacı olduğuna da değinen Vali Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi ve Spor Toto Teşkilatı arasında 3 ilçede spor tesisi yapılması amacıyla protokol imzalandığını ve bu ilçelerden birinin de Kocaköy olduğunu ifade etti.

Karaloğlu, spor tesisi yapımıyla ilgili ihalenin tamamlandığını ve 6 ay içerisinde tesisin tamamlanarak gençlerin hizmetine sunulacağını, ilçe merkezine 10 bin metrekarelik bir parkla ilgili ihalenin de yapıldığını ve Ambar mahallesinde bir mesire alanıyla ilgili de ihaleye çıkılacağını anlattı.

Konuşmasında yol, alt yapı ve peyzaj çalışmalarından da bahseden Karaloğlu, elektrik ve sudaki kayıp kaçakla ilgili uyarılarda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin