Diyarbakır'dan Kastamonu'ya Yardım Tırları Yola Çıktı
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Diyarbakır'dan Kastamonu'ya Yardım Tırları Yola Çıktı

Diyarbakır'dan Kastamonu'ya Yardım Tırları Yola Çıktı
Habermetre - Haberler | Toplum

Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketinin doğurduğu mağduriyetleri en aza indirebilmek için düzenlenen "Ben de Varım" yardım kampanyası kapsamında ilimizde toplanan ayni yardımlar tırlarla Kastamonu'ya uğurlandı.

Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketinin doğurduğu mağduriyetleri en aza indirebilmek için düzenlenen "Ben de Varım" yardım kampanyası kapsamında ilimizde toplanan ayni yardımlar tırlarla Kastamonu'ya uğurlandı.

Vali Karaloğlu'nun çağrısı ile beş gün içerisinde toplanan ayni yardım malzemelerinin ilk etabı Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen program ile afetzedelere ulaşmak üzere yola çıktı.

Programa Vali Yarımcıları Ömer Coşkun ve Fatih Cıdıroğlu'nun yanı sıra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü İl Müdürü İlhami Çakmak, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Müsiad ve Tümsiad yetkilileri katıldı.

Vali Vekili Ömer Coşkun yaptığı açıklamada Kastamonu'da meydana gelen afet dolayısıyla afetzedelere AFAD başkanlığının göndermiş olduğu ihtiyaç listeleri doğrultusunda Diyarbakır'daki birçok sivil toplum kuruluşu ile birlikte ayni malzeme yardımlarını göndereceklerini söyledi.

Milletçe bu günlerde gösterilen refleksin çok önemli olduğunu vurgulayan Coşkun, İçişleri Bakanlığı, AFAD Başkanlığı öncülüğünde başlatılan yardım seferberliğine Diyarbakır olarak kendilerinin de katkı sunmak istediklerini dile getirdi.

Coşkun konuşmalarına şöyle devam etti:

"Sivil toplum kuruluşlarımız, odalarımız, borsalarımız, işadamları, derneklerimiz, Osb başkanlıklarımız, yönetimlerimiz, Kızılay'ımız, Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve diğer merkez ilçe belediyelerimiz olmak üzere yaklaşık 600 bin lira değerindeki ayni yardım malzemesi hazırlanmış bulunmakta ve bugün inşallah tırlarımızı yolcu edeceğiz. "

AFAD Başkanlığının yardım illerini belirlediğini, Diyarbakır'dan da Kastamonu'ya yardım yapılması hakkında bilgi verildiğini belirten Coşkun, yüce gönüllülüklerinden dolayı Diyarbakır halkına, Diyarbakır sivil toplum örgütlerine, odalarına ve borsalarına teşekkür etti.

AFAD il başkanı İlhami Çakmak ise, Kastamonu'da meydana gelen sel felaketindeki yaraları sarmak üzere daha öncede 15 AFAD personelinin görevlendirildiğini belirtti.

Konuşmaların ardından ayni yardım malzemeleri dört tırla Kastamonu'ya ulaştırılmak üzere uğurlandı.

Kaynak: Habermetre

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