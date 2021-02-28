DİYARBAKIR - Oryantiring yarışmasına katılan sporcular tarihi mekanlarda ter döktü
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DİYARBAKIR - Oryantiring yarışmasına katılan sporcular tarihi mekanlarda ter döktü

28.02.2021 15:23 | Son Güncelleme: 28.02.2021 15:59

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde düzenlenen oryantiring etkinliğinin ikinci ayağında 110 sporcu, tarihi mekanlardaki hedefleri, belirlenen sürede bulmak için birbirleriyle yarıştı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde düzenlenen oryantiring etkinliğinin ikinci ayağında 110 sporcu, tarihi mekanlardaki hedefleri, belirlenen sürede bulmak için birbirleriyle yarıştı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, tarihi Ulu Cami önünde düzenlenen yarışmada, ilçedeki tarihi mekanlara bırakılan 8 hedefe sporcular, harita ve pusula kullanarak belirlenen sürede ulaşmaya çalıştı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Valilik ve Sur Kaymakamlığı iş birliğiyle düzenledikleri oryantiring etkinliğinde amaçlarının salgın döneminde çocukları bu sporla tanıştırmak, onları bir nebze olsun rahatlatmak olduğunu söyledi.

Uslu, bundan sonra da bu tür etkinliklerinin süreceğini belirtti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Oryantiring İl Temsilcisi Murat Çavaş, "Salgın döneminde ev ortamında sıkılan çocuk ve gençlerin açık alanda spor yapması gerçekten sevindirici. Sporu yaparken tarihi mekanlarımızı da tanıtıyoruz. Diyarbakır'ın zengin kültürünü bu şekilde tanıtmış olmak ayrı bir güzellik." dedi.

AK Parti Sur İlçe Başkanı Murat Unat ise ilçede çok başarılı gençlerin olduğunu, bu gençlere sahip çıkmak istediklerini kaydetti.

Sporculardan Meryem Güreli (14), böyle bir etkinlikte yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yarış çok güzeldi. Hem tarihi yerleri gezdik hem de kazanmak için çabaladık." diye konuştu.

DİYARBAKIR - Oryantiring yarışmasına katılan sporcular tarihi mekanlarda ter döktü
DİYARBAKIR - Oryantiring yarışmasına katılan sporcular tarihi mekanlarda ter döktü
DİYARBAKIR - Oryantiring yarışmasına katılan sporcular tarihi mekanlarda ter döktü
DİYARBAKIR - Oryantiring yarışmasına katılan sporcular tarihi mekanlarda ter döktü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya

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