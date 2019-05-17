Diyarbakır'da meteoroloji balonu liseli öğrenciler tarafından uçuruldu

DİYARBAKIR - Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı nedeniyle liseli öğrencilerle birlikte meteoroloji balonu uçurdu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı dolayısıyla Meteoroloji Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi Müdürlüğü liseli gençlerle birlikte meteoroloji balonu uçurdu. Diyarbakır'ın yanı sıra, İstanbul, Samsun, İzmir, Isparta, Kayseri, Adana, Eskişehir, Ankara ve Erzurum'da da eş zamanlı uçurulan meteoroloji balonlarıyla gençlerin Gençlik ve Spor Bayramı da kutlandı.

Diyarbakır Bölgesel Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin Sorumlusu Sercan Kırbaş, "Meteorolojik açıdan çok gerekli, lazım olan bir rasat. Bizim en önemli rasatlarımızdan bir tanesi. Gerekli olan model haritalarını, yüksek seviye kartlarını, yer seviyesi kartlarını oluşturmamız için bize gerekli bilgiyi sağlıyor. Bu her gün yaptığımız etkinliği özellikle 19 Mayıs özelinde çocuklarımızla beraber, gençlerimizle beraber yapmak istedik. Sloganımız da 'İstikbal göklerde, bu vatanın gençleri gönüllerde' diye. Hakikaten gençlerimize güvenimiz onlardan beklentimiz çok fazla. Onların iyi şeyler başaracağını, bu vatanı daha iyi yerlere getireceğini bekliyoruz. Buna inancımız tam. Bu etkinliğimizi onlarla beraber yapmak istedik 19 Mayıs özelinde. Biliyorsunuz Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu özel günlerde, bayramlarda vs. çeşitli etkinlikler yapıyor. 23 Nisan'da da yine bu şekilde çocuklarla beraber sunduğumuz hava durumları vardı. Bu 19 Mayıs için de 9 yerde de gençlerle beraber balon uçuşunu gerçekleştirdik. Homojen olarak dağıtılmış bir şekilde Türkiye'nin çeşitli yerlerinde var. Özellikle batıdan başlamak gerekirse İzmir, Isparta, Adana, İstanbul, Eskişehir, Ankara, Kayseri, Erzurum ve Diyarbakır olmak üzere toplamda 9 ilimizde bir de Samsun da var. Toplamda 9 yerde günde iki defa gerçekleşiyor. Genelde öğrencilerimizi zaten biz meteorolojiyi tanıtmak amacıyla getiriyoruz. Sık sık onların da talepleri oluyor. Bugün özel olarak onlarla beraber atmak istedik o yüzden onları buraya davet ettik, sağ olsunlar Yeni Diyarbakır Anadolu Lisesi de bizi kırmadılar davetimize icabet ettiler. Gençlerle birlikte balon uçuşumuzu gerçekleştirmiş olduk" dedi.

Konuşmaların ardından hava tahmin balonu liseli öğrenciler ile birlikte uçuruldu.

Kaynak: İHA