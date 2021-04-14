Yenişehir belediyesi dar gelirliye köprü oldu
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Yenişehir belediyesi dar gelirliye köprü oldu

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Yenişehir belediyesi dar gelirliye köprü oldu

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamlığı ve Belediyesi, 'Komşun İçin Yemek Pişir' projesini yeniden hayata geçirdi.

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Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamlığı ve Belediyesi, 'Komşun İçin Yemek Pişir' projesini yeniden hayata geçirdi. Proje ile Yenişehir ilçe belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan ayı boyunca getirilen kısıtlamalarda hayırsever ile dar gelirli yoksul vatandaşlar arasından adeta bir köprü oluşturuyor.

Yenişehir ilçesinde Ramazan ayının başlamasıyla hayata geçirilen proje ile hayırsever vatandaşlar evlerinde hazırladıkları yemekleri yoksul ve dar gelirli ailelerle paylaşıyor. Komşun İçin Yemek Pişir projesi ile hayırsever vatandaşların, evlerinde hazırladıkları yemekler, belediye ekiplerince yoksul ve dar gelirli ailelere yetiştirilirken, projeye ilçe sınırlarında bulunan tüm hayırsever vatandaşlar katılım sağlayabiliyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan ayı boyunca getirilen kısıtlamalarda hayırsever ile dar gelirli yoksul vatandaşlar arasında adeta bir köprü oluşturduklarını belirten Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, "Yapılan gerekli koordinasyonla ekiplerimiz mübarek Ramazan ayımız başlar başlamaz hayırsever vatandaşlarımızın evlerinden sefer taslarını alıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyorlar" dedi.

"40 ailemize hayırseverlerimizin yemeklerini ulaştırdık"

Yenişehir Belediyesi Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Yenişehir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfınca koordineli olarak yürütülen projeye ilçe sınırlarında bulunan tüm hayırsever vatandaşların katılım sağlayabildiklerini anlatan Kaymakam Beşikci," Bir toplumda ne kadar çok yardımlaşma ve dayanışma varsa o kadar çok huzur, barış ve kardeşlik vardır. İlçemizde yapılan gerekli koordinasyonla ekiplerimiz her akşam hayırsever vatandaşlarımızın evlerinden sefer taslarını alıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyorlar. Ramazan'ın ilk günü önceki gün 40 hayırsever vatandaşımızla başladık. 40 ailemize hayırseverlerimizin yemeklerini ulaştırdık. Ramazan boyunca sürdüreceğimiz projemizi Yenişehir Sosyal Yardımlaşma Vakfımızla birlikte ilçemizde bulunan tüm ihtiyaç sahiplerine yayacağız" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Yenişehir belediyesi dar gelirliye köprü oldu
Yenişehir belediyesi dar gelirliye köprü oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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