Diyarbakır'da '21' temalı online bilgi yarışması
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Diyarbakır'da '21' temalı online bilgi yarışması

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi'nce, koronavirüs salgınında vatandaşları evde kalmalarına teşvik etmek amacıyla düzenlenen, kentin plakası olan '21' temalı yapılan ve 21 gün süren online bilgi yarışması sona erdi.

Diyarbakır'da '21' temalı online bilgi yarışması
09.06.2020 17:01 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:14
DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi'nce, koronavirüs salgınında vatandaşları evde kalmalarına teşvik etmek amacıyla düzenlenen, kentin plakası olan '21' temalı yapılan ve 21 gün süren online bilgi yarışması sona erdi. 21 gün süren yarışmada finale kalan 21 yarışmacıya ödül olarak tablet verildi.  

Koronavirüs salgının kontrol altına almak ve yayılmasının önlemek amacıyla bir süre önce başlatılan 'Evde kal' çağrılarının ardından Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun talimatıyla Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'nca online bilgi yarışması başlatıldı. Kentin plakası olan 21 temalı yapılan ve 21 gün süren, 21 sorunun 21 saniyede yanıtlandığı ödüllü online bilgi yarışması sona erdi. . 

Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarında canlı yayınlanan organizasyonda, 21 sorudan 19'unu doğru cevaplayan Onur Bozkurt 1'nciliği, etkinliğe il dışından katılan Ferhat Bozkurt 2'nciliği, Deniz Bayram ise 3'üncülüğü elde etti. Kültür ve Kongre Merkezi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen törenle 21 gün süren yarışmada finale kalan 21 yarışmacıya ödül olarak tablet verildi.  Programda konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz, yarışmaya katılanlara teşekkürlerini ileterek, "Diyarbakır kültür merkezi, peygamberler ve sahabeler şehridir. Bütün bunları hepsini üzerinde barındıran gerçek bir kültür hazinesidir Diyarbakır. Diyarbakır'la ilgili soru bulmak kolaydır. Çok zor değildir. Burada aralarında soru seçmek önemliydi. Bu anlamda da katkı sağlayan arkadaşlarımıza teşekkür ederim" dedi.


- Diyarbakır

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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