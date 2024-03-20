DTSO İş Kadınları Meclisi Yönetim Kurulu Başkanlığına Filiz Ekingen Seçildi

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nın (DTSO) 53 kişilik İş Kadınları Meclisi Yönetim Kurulu Başkanlığına Filiz Ekingen seçildi.

DTSO İş Kadınları Meclisi'nde 2 Mart'taki seçimlerin ardından gerçekleştirilen ilk toplantıda görev dağılımı yapıldı. İş Kadınları Meclisi Yönetim Kurulu Başkanlığına Filiz Ekingen seçilirken, 11 kişilik Yönetim Kurulu Üyesi ile 4 kişilik Divan Üyesi de belirlendi.

Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Ekingen, "DTSO Meclis başkanına ve ekibine, DTSO Başkanı ve yönetim kuruluna, geçmiş dönem Kadın Meclisi başkanlarına, Yönetim Kurulu üyelerine ve İş Kadınları Meclisi üyelerine yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Tüm kadın kurumları ve iş kadınlarıyla dayanışma içerisinde bulunarak, çok iyi çalışmalar yapacağımıza inanıyorum. Seçilen DTSO İş Kadınları Meclisine, Yönetim Kuruluna ve Divan üyelerine yeni dönemde başarılar diliyorum" dedi. - DİYARBAKIR