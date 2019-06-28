DİYARBAKIR'DA 1 MİLYON 255 BİN KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ

Diyarbakır'ın Lice ve Hazro ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonda 337 kilo esrar ile 1 milyon 255 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla 25 Haziran günü Lice ve Hazro ilçeleri kırsalından jandarma özel harekat timleri, jandarma komando timleri, polis özel harekat timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla başlatılan 'Bayrak-127 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Sabri Acem-04 Operasyonu' 27 haziran 2019 perşembe günü saat 22.00 itibariyle tamamlandı. Operasyon sırasında arazide çalılar arasına gizlenmiş, toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde 337 kilo esrar maddesi ile 26 ayrı noktada 1 milyon 255 bin 464 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ele geçirilen esrar muhafaza altına alınırken, kenevir bitkileri operasyon bölgesinde imha edildi.

Operasyonla ilgili Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Lice ve Hazro ilçelerinde ele geçirilen kenevir bitkisi son yıllarda ülke genelinde tek operasyonda yakalanan en büyük miktar olmakla birlikte milyonlarca vatandaşımızın zehirlenmesinin önüne geçilmiştir denildi.

Kaynak: DHA