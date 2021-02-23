Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kuzey Makedonya İslam Birliği Başkanı Fetahu ile görüştü
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kuzey Makedonya İslam Birliği Başkanı Fetahu ile görüştü

23.02.2021 15:15 | Son Güncelleme: 23.02.2021 15:18
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kuzey Makedonya İslam Birliği Başkanı Fetahu ile görüştü

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kuzey Makedonya İslam Birliği Başkanı Hafız Şakir Efendi Fetahu ile bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kuzey Makedonya İslam Birliği Başkanı Hafız Şakir Efendi Fetahu ile bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkanlıktaki makamında heyetle görüşen Erbaş, Kasım 2020'de Kuzey Makedonya Cumhuriyeti İslam Dini Birliği Başkanlığı görevine seçilen Fetahu'yu tebrik etti.

Kuzey Makedonya ile kuvvetli bağların bulunduğunu belirten Erbaş, İslam Birliği Başkanlığı arasındaki dostane ilişki ve iş birliği çerçevesinde bugüne kadar birçok hizmet ve proje gerçekleştirildiğini kaydetti.

Fetahu da Erbaş'a misafirperverliği için teşekkür ederek, kendilerini Türkiye'nin kardeşi olarak gördüklerini ve Diyanet İşleri Başkanlığının çalışmalarını örnek aldıklarını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

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