Dışişleri Bakanlığı: "Dün (17 Temmuz) Erbil'de uğradığı silahlı saldırı sonucunda şehit olan Erbil...

Dışişleri Bakanlığı: "Dün (17 Temmuz) Erbil'de uğradığı silahlı saldırı sonucunda şehit olan Erbil...

Dışişleri Bakanlığı: "Dün (17 Temmuz) Erbil'de uğradığı silahlı saldırı sonucunda şehit olan Erbil Başkonsolosluğumuz mensubu Osman Köse'nin naaşı bugün Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak ikindi namazını müteakip defnedilecektir.

Dışişleri Bakanlığı:

Dışişleri Bakanlığı: "Dün (17 Temmuz) Erbil'de uğradığı silahlı saldırı sonucunda şehit olan Erbil Başkonsolosluğumuz mensubu Osman Köse'nin naaşı bugün Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak ikindi namazını müteakip defnedilecektir." - ANKARA

Kaynak: İHA
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