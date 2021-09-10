'Dışarıdaki hayvanlar aç kaldı' diyerek tahliyesini istedi, mahkeme reddetti

ANKARA'da, evinin bahçesinde 11 köpek ölüsü bulunan ve 7 köpeği de uygunsuz koşullarda tuttuğu suçlamasıyla tutuklanan Meral Tekin'in yargılamasına başlandı. Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen sanık Tekin, "Ben buradayken dışarda 200 tane hayvan aç kaldı. Tahliyemi istiyorum" dedi. Tahliye talebini reddeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

Çankaya ilçesine bağlı Ön Cebeci Mahallesi, Samur Sokak'ta oturanlar, 6 Ağustos'ta Çankaya Belediyesi ile polise sokakta kötü bir kokunun olduğu yönünde ihbarda bulundu. Ekiplerin yaptığı araştırmada kokunun yoğunlaştığı Meral Tekin'in oturduğu 3 katlı binanın bahçesinde arama yapıldı. Bahçe duvarının dibinde yapılan kazıda çöp torbaları içinde gömülmüş 11 köpek ölüsü bulundu. Meral Tekin'in evinde yapılan aramada ise 7 yavru köpeğin kafeslerin içinde uygunsuz koşullarda tutulduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan Meral Tekin emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Soruşturma sonrası Meral Tekin hakkında, 11 'evcil hayvanı kasten öldürmekten' ve 'evcil hayvana zalimce muamelede bulunma' suçlarından 10 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Sanık avukatı da müvekkilinin hayvanları öldürdüğü yönünde somut bir delilin olmadığını belirterek, "Kaçma şüphesi bulunmadığından öncelikle tahliyesini ardından beraatini talep ediyorum" diye konuştu. Tahliye talebini reddeden mahkeme, tanıkların dinlenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.