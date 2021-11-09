Dinar Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 4 Adet Okul Güçlendirme, Bakım Onarım Yapım İşleri - Haberler
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Dinar Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 4 Adet Okul Güçlendirme, Bakım Onarım Yapım İşleri

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Dinar Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 4 Adet Okul Güçlendirme, Bakım Onarım Yapım İşleri

Dinar Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğince yapılacak olan; Sermaye Piyasası Kurulu Yatılı Bölge Orta Okulu Güçlendirme Yapım İşine ait ilan metnini görmek için Tıklayınız.Dinar Şakir Ünver İlkokulu Güçlendirme Yapım İşine ait ilan metnini görmek için Tıklayınız.

Dinar Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğince yapılacak olan; Sermaye Piyasası Kurulu Yatılı Bölge Orta Okulu Güçlendirme Yapım İşine ait ilan metnini görmek için Tıklayınız.

Dinar Şakir Ünver İlkokulu Güçlendirme Yapım İşine ait ilan metnini görmek için Tıklayınız.

Dinar Yeniyol İlkokulu Güçlendirme Yapım İşine ait ilan metnini görmek için Tıklayınız.

Dinar Uluköy İlköğretim Okulu Güçlendirme Yapım İşine ait ilan metnini görmek için Tıklayınız.

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