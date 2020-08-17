Dikili'de çevre etkinliğine yoğun katılım Dikili Belediyesi tarafından ilçedeki koy ve adalarda oluşan çevre kirliliğine karşı "Mavi Yeşil Çevre Etkinliği" adıyla su altı ve kıyı temizliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer, İzmirBüyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Özuslu ve eşi Müyesser Özuslu ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve gönüllü vatandaşlar katılım gösterdi.

Yoğun katılım

"Geleceğe temiz bir dünya bırak"sloganıyla düzenlenen ve tüm gün süren etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. 7'den 70'e tüm yaştan vatandaşların katılımıyla gerçekleşen etkinlikte Dikili'nin Alanlar ve Adalar bölgelerinin kıyılarından yüzlerce torba çöp toplandı.

Başkan Soyer: "Dikili halkını kutluyorum"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer etkinlikle ilgili yaptığı konuşmada, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz'ü duyarlı hareketinden ötürü kutlayarak, "Başkanımız Dikili halkının da katılımıyla büyük bir temizlik kampanyası başlattı. Sahip çıkan, emek veren Dikililileri kutluyorum. Nasıl evimizi temiz tutuyorsak, yaşadığımız memleketi de temiz tutmak mecburiyetindeyiz. Yurtseverliğin, milliyetçiliğin birçok parametresi var. Bu parametrelerden biri geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklara ve atalarımıza saygı gereği çevremizi temiz tutmak olmalı. Bu nedenle bu çalışmayı çok değerli buluyorum" dedi.

Başkan Kırgöz'den teşekkür

Temizlik seferberliğine katılım gösteren sivil toplum örgütlerine, bisiklet ve dalış merkezi gruplarına teşekkür eden Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz de, "Alanlar mevkiinde ve Adalar bölgesinde eş zamanlı temizlik etkinliği başlattık. Doğa bizim evimiz. Temizlik konusunda toplumsal bir duyarlılık oluşturmak için böyle bir hareket başlattık. Her yıl belirli aylarda bu çevre temizliğini yapacağız. Bugün kısa sürede çok geniş bir alanın temizlendiğini gördük. Duyarlılık gösteren Başkanımız Tunç Soyer'e ve doğanın temizlenmesine katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler