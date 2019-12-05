Didim Belediye Meclisi Aralık ayı toplantısı yapıldı

05.12.2019 13:39 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:44

Didim Belediye Meclisi Aralık ayı toplantısında, belediyenin hayvan barınağında bulunan sokak hayvanlarını denek olarak herhangi bir kuruma verilmemesi noktasında karar alınarak Türkiye'de bir ilk gerçekleştirildi.



Didim Belediye Meclisinin Aralık ayı olağan Meclis toplantısı Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya CHP grubundan Ahmet Yılmaz, Sevinç Karataş ve Celalettin Erol, AK Parti grubundan ise Yakup Şencan ve Erdinç Ülker mazeretli olarak katılmadı. Gündemin ilk maddesinde Binalarda Yapılacak Cam Giydirme Uygulamaları konusu oy çokluğuyla kabul edildi. Gündemin ikinci maddesinde ise Çanakkale Şehidi Yozgatlı Kınalı Hasan" Olarak Konulması" konulu yazısına ilişkin komisyon raporu ret kararı olarak çıkarken madde oy çokluğuyla kabul edildi. Gündemin diğer maddeleri ise oy çokluğuyla kabul edilirken ek gündem maddeleri de görüşüldü. Gündemin ilk ek maddesinde ise Belediyeye bağışlanan DİHİS şirketinin yönetim kurulu başkan yardımcısı Öner Çiçek olarak kabul edilmesine oy çokluğuyla kabul edildi.



İkinci ek gündem maddesinde ise "Deneysiz Belediye" konulu yazı görüşüldü. Yazıda sokakta ve barınakta yaşayan hayvanların tedavisi ve korumasının yerel yönetimlere ait olduğu fakat bazı durumlarda yerel yönetimlerin bu hayvanları denek olarak laboratuarlara gönderildiği dikkat çekildi.



Yazıda Vegan dostu kent unvanın sahip Didim Belediyesinin "hayvan haklarına saygı" ilkesinden yola çıkılarak sokak hayvanlarına denek olarak laboratuarlara verilmeyeceği ve belediye meclisinde de bu konuda karar alınarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştireceği ve diğer yerel yönetimlere örnek olacağı ifade edildi. Yazının okunmasının ardından karar oy birliğiyle alınarak, bir ilke imza atıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA