Didier Drogba, Futbolu Bıraktıktan Sonra Galatasaray'a Dönecek
Galatasaray'da forma giydiği dönemde taraftarların sevgilisi olan Didier Drogba, futbolu bırakmasının ardından sarı-kırmızılı takıma sportif direktör olarak dönecek.
Profesyonel futbol kariyerini gelecek sezon sonunda noktalayacağını açıklayan Galatasaray'ın eski futbolcusu Didier Drogba ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Sarı kırmızılı formayla 1,5 yıl ter döktüğü dönemde taraftarın sevgilisi haline gelen Fildişi Sahilli yıldız, 40 yaşında futbol hayatını noktaladıktan sonra geri dönecek.
ÖZBEK, "FUTBOL AKLI"NDAN VAZGEÇMEDİ
Lucescu'yu kulübün başına CEO olarak getirmek isteyen Dursun Özbek, bu hevesine ulaşamayınca geri adım atmıştı. Fakat katıldığı canlı yayında "futbol aklı" hedefinden vazgeçmediğini itiraf etmişti.
O dönemde Başkan Özbek'in hedefinin eski göz ağrısı Mathias Sammer olduğu gündeme gelmişti. Ancak Başkan Özbek'in kafasındaki ismin Didier Drogba olduğu konuşulmaya başladı.
SPORTİF DİREKTÖRLÜK TEKLİFİ GÖTÜRDÜ
Özbek'in gelecek yıl futbolu bırakacağını açıklayan Drogba'ya sportif direktörlük konusunu açtığı ve olumlu dönüş aldığı belirtildi. Başkanın mayıs ayında yeniden seçilmesi durumunda bu planını devreye sokacağı öğrenildi.
(Fotomaç)
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şuan ki lucescuyu görunce iyiki gelmemiş diyorumCevap Yaz Yayından Kaldır
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çare DROGBA dön gelCevap Yaz Yayından Kaldır
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Çare Drogba bence afrikadan gelecek oyuncular için önemli olur.Cevap Yaz Yayından Kaldır