Didier Drogba, Futbolu Bıraktıktan Sonra Galatasaray'a Dönecek

Profesyonel futbol kariyerini gelecek sezon sonunda noktalayacağını açıklayan Galatasaray'ın eski futbolcusu Didier Drogba ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Sarı kırmızılı formayla 1,5 yıl ter döktüğü dönemde taraftarın sevgilisi haline gelen Fildişi Sahilli yıldız, 40 yaşında futbol hayatını noktaladıktan sonra geri dönecek.

ÖZBEK, "FUTBOL AKLI"NDAN VAZGEÇMEDİ

Lucescu'yu kulübün başına CEO olarak getirmek isteyen Dursun Özbek, bu hevesine ulaşamayınca geri adım atmıştı. Fakat katıldığı canlı yayında "futbol aklı" hedefinden vazgeçmediğini itiraf etmişti.

O dönemde Başkan Özbek'in hedefinin eski göz ağrısı Mathias Sammer olduğu gündeme gelmişti. Ancak Başkan Özbek'in kafasındaki ismin Didier Drogba olduğu konuşulmaya başladı.

SPORTİF DİREKTÖRLÜK TEKLİFİ GÖTÜRDÜ

Özbek'in gelecek yıl futbolu bırakacağını açıklayan Drogba'ya sportif direktörlük konusunu açtığı ve olumlu dönüş aldığı belirtildi. Başkanın mayıs ayında yeniden seçilmesi durumunda bu planını devreye sokacağı öğrenildi.

(Fotomaç)