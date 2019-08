Dha yurt bülteni-5

25.08.2019 12:36

1)EMİNE BULUT'UN ANNESİ: BU ÇEKİMİ YAPARKEN O ÇOCUĞU ORADAN KURTARAMIYOR

KIRIKKALE'de ayrıldığı eski eşi Fedai Baran (43) tarafından 10 yaşındaki kızının gözleri önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un (38) annesi Fadime Bulut, "O çocuk orada çırpınırken nasıl oluyor da onlar bu çekimi yaparken o çocuğu oradan kurtaramıyor. Yazıklar olsun onlara. Issız yer olsaydı tamam da en kalabalık yer" dedi.

18 Ağustos günü, Menderes Caddesi'ndeki lokantanın önünde, Makine ve Kimya Endüstri'de güvenlik görevlisi olarak çalışan Fedai Varan, 6 yıl önce boşandığı eski eşi Emine Bulut ve kızı F.B.B. ile karşılaştı. Varan, eski eşi ve kızını lokantaya soktu. Fedai Varan, tartıştığı Emine Bulut'u kızının gözleri önünde bıçaklayarak öldürdü. Kaçan Fedai Varan ise polis ekipleri tarafından yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emine Bulut'un, olay yerinde kanlar içinde çekilen görüntüsü infiale yol açtı. Kanlar içinde ayakta durmakta zorlanan Emine Bulut'un, "Ben ölmek istemiyorum" diyerek feryat ederken, kızı F.B.B.'nin de "Anne lütfen ölme" diye yalvardığı video, sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

MİLLETVEKİLİ CAN, ACILI ANNEYİ ZİYARET ETTİ

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, dün akşam Emine Bulut'un baba ocağını ziyaret etti. Ziyaret sırasında Emine Bulut'un annesi Fadime Bulut, gözyaşlarına boğuldu. Anne Bulut, kızının kanlar içinde çekilen görüntüsü sırasında müdahale edilmediğini söyleyerek, "O çocuk (Emine Bulut) orada çırpınırken nasıl oluyor da onlar bu çekimi yaparken o çocuğu oradan kurtaramıyor. Oradakiler hiç bir şey alıp atmadı kafasına. Benim 4 çocuğum var onlar oraya girerdi. Onlarında anası, babası ailesi var. Yazıklar olsun onlara. Issız yer olsaydı tamam da en kalabalık yer. Kadınlar böyle kesilip kesilip de atılmasın. Oradaki mahkümlar da gerekeni yapar inşallah. Bir babalık duygusu yaşamış, 10 sene sonra da nasıl gelmiş de annesini böyle etmiş. 'Ambulansı arayın' diyor 10 yaşındaki çocuk. Bunlar çekim yapıyor, 'Anneanne onlar çekim yapıyor' diyor" diye konuştu.

2)İSTANBUL- İZMİR YOLU İLE YILLIK 3 MİLYAR 500 MİLYON LİRALIK TASARRUF

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 Ağustos'ta açılışını gerçekleştirdiği İstanbul- Bursa- İzmir Otoyolu'ndan, Kurban Bayramı'nın da olduğu 10-18 Ağustos'ta, 1 milyon 745 bin 614 araçla geçiş yapıldı. İstanbul ile İzmir arasını 3,5 saate düşüren yol hakkında konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, "Otoyoldan 1 yılda, 3 milyar 500 milyon lira Türkiye'nin ve Türk halkının tasarrufu olacak. Bunu bireysel olarak iş seyahatine indirgediğimiz zaman 228 lira zaman kaybından, 76 lira da yakıttan tasarruf söz konusu yani toplam 304 lira tasarruf var" dedi.

Yapımına 2011 yılında başlanan, 4 Ağustos 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını gerçekleştirdiği İstanbul- Bursa- İzmir Otoyolu, bölgenin önemli ölçüde trafik yükünü taşıyor. İstanbul ile İzmir arasını 3,5 saate düşüren, 426 kilometrelik otoyoldan Kurban Bayramı'nın da olduğu 10-18 Ağustos'ta, 1 milyon 745 bin 614 araçla geçiş yapıldı. Cumhuriyet tarihinin en önemli yatırımlarından birinin İstanbul- Bursa- İzmir Otoyolu olduğunu belirten AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, yolun inşaatının ön görülen tarihten 1 yıl önce bitiriliğini söyledi. Esgin, "426 kilometrelik otoyoldan bahsediyoruz. Dünyanın en büyük 4'üncü asma köprüsü olan Osmangazi Köprüsü de bu otoyolun bir parçası. Tabi normal kamu yolumuzda özellikle Bursa ile Karacabey arasında bayram dönemlerinde ve tatil günlerinde aşırı yoğunluklar söz konusu oluyordu. Hatta 15-20 km/saate kadar trafiğin akışkanlığı düşüyordu. Bu anlamda otoyolun çok büyük bir ihtiyaç olduğu, hepimizin malumu olan bir süreçti. Şükürler olsun, bunu da zamanından 1 yıl önce bitirmiş olduk. Tabi Kurban Bayramı öncesi açılmış olması da çok büyük avantaj sağlamış oldu" diye konuştu.

3 MİLYAR 500 MİLYON LİRALIK TASARRUF

Kurban Bayramı tatilinde otoyolun yoğun olarak kullanıldığını belirten Esgin, "Bu veri bile bu otoyolun ne kadar elzem açılış olduğunu ortaya koymuş oldu. Bu arada çok önemli tasarruflar söz konusu oldu. Bunun hesaplamaları yapıldı. 1 yılda yaklaşık 3 milyar 500 milyon lira otoyoldan Türkiye'nin ve Türk halkının tasarrufu var. Bunu bireysel olarak bir iş seyahatine indirgediğimiz zaman 228 lira zaman kaybından tasarrufumuz var. 76 lira da yakıt tasarrufu söz konusu. Yani toplam 304 lira tasarruf var. Bunun yanı sıra karbondioksit emisyonlarında çok önemli azalmalar saptadık. Araç başına yaklaşık olarak 26 kilogram karbondioksit emisyonunda azalma söz konusu oldu ve bir yılda toplam kümülatif olarak 375 bin ton karbondioksit salınımında azalma olacak" dedi.

BÖLGE EKONOMİSİNE KATKI

İstanbul- Bursa- İzmir Otoyolu'nun sadece insanları bir yerden bir yere ulaştıracak yol olmadığının altını çizen Esgin, "Farklı açılardan otoyolu değerlendirmek gerekirse bu yol sadece insanları bir yerden bir yere ulaştıracak bir ulaşım aracı değildir. Bununla birlikte bahsettiğimiz iller İstanbul- Bursa, Balıkesir- Manisa- İzmir. Yaklaşık 25 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz ve Türkiye'nin gayrisafi milli hasılasına yüzde 65 oranında katkı sağlayan bir bölgeden bahsediyoruz. Yani bu otoyol şu demektir. Bölgenin ve Türkiye'nin ekonomisine, ticaretine, tarımına, turizmine çok önemli katkılar sağlayacak. Gerçekten çok yönlü bir yatırım olarak bu otoyola bakmak gerekiyor" diye konuştu.

DUBLE YOLLARDA RAHATLAMA VAR

Otoyolun açılmasından sonra özellikle bayram günlerinde ve hafta sonu tatillerinde kamu yolları ile duble yolda trafikte rahatlama olduğunu belirten AK Parti'li Esgin, şunları söyledi:

"Bölgede trafik sorunu yarı yarıya indi. Bunun da vatandaşlarımız üzerine olumlu yönden çok büyük bir etkisi oldu. Çünkü AK Parti iktidarları 17 yıllık süreç içinde 20 bin kilometre duble yol yapan bir iktidar. Bu yönüyle de aslında ben otoyolun ücretli olmasından dolayı yapılan eleştirilere de halkımız adına da bir cevap vermek istiyorum. Biz kamu yollarını duble yolları kapatıp otoyollar açmadık. Biz kamu yollarımızla birlikte duble yolarımızla birlikte otoyollarımızı açtık. Bu yönüyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti tarihinin çok önemli bir dev yatırımıdır. Bütün Türk halkının gurur duyması gereken bir yatırımdır."

AK Parti Bursa Milletvekili Esgin, otoyolun açılışının ardından trafik kazalarında önemli azalmanın olduğunu tespit ettiklerini de belirtti.

3)POLİSLERİ GÖRÜNCE 3'ÜNCÜ KATTAN ÇARŞAF SARKITIP KAÇTI

SİVAS'ta, 'hırsızlık'tan kesinleşmiş 2 yıl 1 ay hapis cezası olan firari İsmail K., polisin evine geldiğini görünce 3'üncü katın penceresinden sarkıttığı çarşafla sokağa inip, kaçtı.

Olay, sabah saatlerinde, Abdulvahabigazi Mahallesi Abdulvahabigazi Caddesi'nde meydana geldi. 'Hırsızlık' suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari İsmail K., 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki evine geldi. İsmail K., evde babası Hacı Mehmet K. ile tartıştı. Daha sonra evi terk eden babası Hacı Mehmet K., polise ihbarda bulundu. Eve gelen polis ekiplerini fark eden İsmail K., apartmanın arkasında bulunan bahçeye 3'üncü katın penceresinden çarşaf sarkıttı. İsmail K., sokağa indikten sonra kaçtı. Baba Hacı Mehmet K., "Oğlumun psikolojisi bozuk. Zaten madde bağımlısı. Eve geldiğinde biz de korktuk. Kendimizi zor dışarı attık. Kızımızın evine gittik. Ben de şikayette bulundum ve polisler geldi. 3'üncü kattan çarşaf sarkıtıp kaçmış" dedi.

Polis ekiplerinin İsmail K.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

4)32 YILDIR HALI TAMİRİYLE EVİNİ GEÇİNDİRİYOR

Bursa'da, Bülent Temel (49), kurduğu küçük atölyesinde yırtılan, çürüyen, deforme olan halıları tamir edip hasarlarını gideriyor. 32 yıldır evini halı tamiri yaparak geçindiren Temel, antika halıların eskisi kadar değer görmemesi nedeniyle işlerin azaldığını ve artık çırak yetişmediği için mesleğin yok olacağını söyledi.

Aksaray'da kırsal kasabada büyüyen Bülent Temel (49), küçük yaşlarda baba mesleği olan halı tamirciliğine merak saldı. Daha sonra gençlik yıllarında Bursa'ya taşınan Temel, kentte yaygın olmayan halı tamirciliğine devam etti. 32 yıldır halı tamirciliği yapan Temel, antika halıların yanı sıra normal halıların da tamirini yapmaya başladı. Küçük atölyesinde tek başına çalışan evli ve iki çocuk babası Temel, evini halı tamiri yaparak geçindirmeye devam ediyor. Geçmiş yıllarda yurt içinden ve yurt dışından gelen özellikle antika halıları tamir eden Temel, günümüzde antika halılara karşı ilginin zayıf olduğunu belirtti. Zamana ve teknolojiye, elindeki dikiş iğnesi ile direnen Temel, halı tamirciliğinde çırak yetişmemesi nedeniyle de üzüldüğünü dile getirdi.

'1980'LERDE İŞLER DAHA YOĞUNDU'

Eline ilk iğneyi çocuk yaşlarda aldığını söyleyen Bülent Temel, "Aksaray'da doğdum büyüdüm. Çocukluk dönemimde Aksaray'da tarım, hayvancılık ve halı tamirciliği vardı. 1980'li yıllarda halı tamirciliğine başladım. O dönem işler daha yoğundu. İlkokulu bitiren halı tamirciliği yapardı. Bende o şekilde başladım ve bunu meslek edindim. Bir dönem köyde, daha sonra da İstanbul'da çalıştım. 32 yıldır da bu işi Bursa'da yapıyorum" dedi.

'ÇÜRÜYEN, ESKİYEN HER HALIYI TAMİR EDİYORUZ'

Aksaray'da sırf antika halı tamiri yapıldığını belirten Temel, "200- 250 yıllık kıymetli halılar gelir ve onlar yapılır. İstanbul'da da bazı bölgelerde yine antika halılar yapılıyor. Ama diğer bölgelerde evde kullanılan günlük halılar yapılıyor. Son 10 yıldır antika halı tamiri çok zor geliyor. Çünkü talep kalmadı. Daha çok evden gelen işleri yapıyoruz. Kullanıcıların, kullanırken deforme ettiği, çürüttüğü, eskittiği halıların tamirini yapıyoruz" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN HER YERİNDEN TAMİR İÇİN HALI GELİYOR'

Türkiye'nin her yerinden tamir için kendisine halı geldiğini belirten Temel, "Geçtiğimiz günlerde Trabzon'dan halılar gelmişti. Tamir edip geri gönderdim. Hatay, Antalya, İstanbul, Balıkesir, Ankara gibi illerden halılar tamir için geliyor. Yırtıkların boyutuna göre tamir süresi değişiyor. Eski kilimlerimiz var. Onların ipini sökerek halıların tamirinde kullanıyoruz. Eski halıları evlerinde kullanan aileler de var. Dekor olarak kullananlarda var. Burada gördüğünüz halıların çoğu evde kullanılan halı" dedi.

'ESKİDEN YATIRIM AMAÇLI HALI ALINIRDI'

Bir çok insanın halı tamirciliğini duyunca şaşırdığını söyleyen Temel, şöyle konuştu:

"Halı yıkama işi de yapıyoruz. Yıkadığımız halılarda gördüğümüz deformeleri sahiplerine iletip tamir edebileceğimizi söylediğimizde şaşırıyorlar. Halıları tamir edip götürdüğümüzde insanların gözleri ışıl ışıl oluyor. Eskiden elde dokunan halılar çok değerliydi. Aileler yatırım amaçlı çocuklarına halı alırdı. Ben o yüzden yaptığım işten çok keyif alıyorum."

'YORUCU BİR İŞ, ÇIRAK YETİŞMİYOR'

Halı tamirciliğinin zamanla yok olacağını düşündüğünü dile getiren Temel, "2 oğlum var ama bu işi yapmıyor. 20 yıldır yanımda çalışan bir çırağım vardı. Oda sıkıldığını söyledi ve başka iş yapmaya başladı. Halı tamircisi olan bir çok arkadaşım işi bıraktı. Yorucu bir iş. Hep iğne ve tığ ile yaptığımız iş. O yüzden sevmek lazım. Ben hem seviyorum, hem de yaptığım işi müşteriye teslim ettiğimde 'Harika olmuş' dediği zaman o daha çok hoşuma gidiyor. Gittiği yere kadar bu işi yapmaya devam edeceğim" dedi.

5)DÜN CESEDİ BULUNMUŞTU GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde dün dere kenarında cesedi bulunan İlhan Karakaya(21) cinayete kurban gittiği tespit edildi. Yapılan incelemede Karayaka'nın başının arkasından silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Kısa süre önce askerliğini yapıp Pamukova İlçesindeki ailesinin yanına dönen lhan Karayaka 5 gün önce kaybolmuş ve dün sabah saatlerinde Pamukova Cumhuriyet Mahallesi Dua Sokağa 500 metre uzakta dere kenarındaki patika yolda cesedi bulunmuştu. Kesin ölüm nedenin anlaşılması için İstanbul Adli Tıp Kurumuna cesedi gönderilen İlhan Karayaka'nın kafasından silahla bir el ateş edilip vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Pamukova Cumhuriyet Savcılığı ve Jandarma ekipleri İlhan Karayaka'yı kim veya kimler tarafından öldürüldüğünü tespit etmek için geniş çaplı soruşturma başlattı.

6)OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ATLAR, TELEF OLDU

ESKİŞEHİR'de çevre yolunda başı boş gezen 2 at otomobilin çarpması sonucu telef oldu. Bir sürücünün cep telefonuyla kaydettiği kazada telef olan atlar nedeniyle yol kısmen trafiğe kapanırken, kilometrelerce kuyruk oluştu.

Eskişehir'de Musa Özgül eşi ve 2 çocuğunun bulunduğu 16 AAT 714 plakalı otomobille çevre yoluna çıktı. Ankara istikametine giden Özgül, diğer şeritten gelen başı boş atlar önüne çıkınca çarptı. Kazada Özgül'ün kullandığı otomobil hurdaya dönerken, atlar ise telef oldu. Kaza nedeniyle çevre yolunda trafik tek şeritten ilerledi. Bu nedenle kilometrelerce kuyruk oluştu. Atların iki yolu ayıran teller arasından bir anda çıktığını ifade eden otomobil sürücüsü Musa Özgül, "Normal seyir halinde giderken atların bir anda tellerden geçip yolun karşısına geçtiğini gördüm. Frene bastım ama duramadım ve atlara çarptım. Bursa tarafından Ankara istikametine doğru gidiyordum o anda oldu. Atlar başıboştu, bende atların çevre yoluna çıkabiliyor olması ihmaldirö dedi.

KAZA ANI CEP TELEFONUNDA

Otomobilin atlara çarptığı an ise bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Çevre yolunda iki atın başı boş bir şekilde gezdiğini gören sürücü bu anları cep telefonuna kaydederken, yol kenarından gelen bir kişi ise atları kovalamaya çalıştı. Bu sırada atlar tellerin olmadığı bölgeden karşı şeride geçerek Musa Özgül'ün otomobilinin önünde kaldı. Duramayan Özgül'ün çarptığı atları telef oldu. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemenin ardından telef olan atlar yoldan kaldırırken, trafik normale döndü.

7)GARAJI, TİYATRO SALONUNA ÇEVİRDİLER

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nda tiyatro oyuncusu olan Oğuzhan Alparslan (24) ve Furkan Demir (25), arkadaşları Metin Altıok'un işlettiği kafenin yanında bulunan garajı tiyatro salonuna çevirdi. 'Tekne Sahne' adını verdikleri tiyatro salonunda konferans, tiyatro ve şiir dinletilerini sanatseverlerle buluşturan ikili, tiyatro oyunu da sahnelemeye başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı'nda tiyatrocu olan Oğuzhan Alparslan ve Furkan Demir, kendilerine ait tiyatro salonu kurarak, oyunlarını sergilemek istedi. İkili, bunun için Kocasinan Sahabiye Mahallesi'nde, ortak arkadaşları Metin Altıok'tan kafesinin yanında bulunan garajı tiyatro salonu haline getirmek istedi. Garajın sahibinden izin alan 2 arkadaş, 3 hafta süren çalışmanın ardından 15 bin TL harcayarak garajı, 35 kişilik tiyatro salonu haline getirdi. 'Tekne Sahne' adını verdikleri tiyatro salonunda konferans, tiyatro ve şiir dinletilerini sanatseverlerle buluşturan gençler, tiyatro oyunu da sahnelemeye başladı.

'HALKIMIZI TİYATRO İLE BULUŞTURACAĞIZ'

Oğuzhan Alparslan, 14 yıldır tiyatro oyuncusu olduğunu, Kayseri'de salon kiralama maliyetleri çok fazla olduğu için salon açtıklarını söyledi. Alparslan, "Biz zaten Kayseri'de tiyatro yapmak istiyorduk. Bizim oynamak istediğimiz oyunlar oda tiyatrosuna daha uygundu. Biz hep bir yer arayışı halindeydik. Küçük bir yeri oda tiyatrosu haline getirmek istiyorduk. Kayseri'de şuan bizim açtığımız oda tiyatrosu dışında bir yer yok. Kayseri'de salon istediğimiz de kiralama maliyeti çok yüksekti. Boş gün bulmakta da zorluk çekiyorduk. Kendimize ait bir yer olursa, hem Kayseri'de eksik görülen tiyatro sanatının gelişmesi için kendi çalışmalarımızı yapabilirdik. Biz de böyle bir salonu açtık. Biz halkımızı her gün tiyatro ile buluşturacağız" dedi.

'15 BİN TL HARCADIK'

İlerleyen zamanlarda kendi ekiplerini ve salonu genişletebileceklerini kaydeden Alparslan, "Şu an 6 kişilik ekibiz, okullar açıldıktan sonra Kayseri'ye gelecek olan gençleri de seçme yaparak ekibimize dahil edeceğiz. Biz burayı çevremizde ki dostlarımızın sayesinde açtık. Yaklaşık 15 bin TL'lik maliyet harcadık. Yaklaşık 3 hafta süren bir çalışmanın ardından burayı da açtık. Salonumuz 35 kişiliktir. Plinio Marcos'un yazdığı 'Gece o kadar kirliydi ki ikisi de kayboldu' oyunun sahneleyeceğiz. Haldun Taner'in oyunlarından ayarladığımız bir kolajı sergileyeceğiz. Sahnemizin kapasitesini 70'e çıkaracağız ve bir bilet karşılığında oyunlarımızı sahneleyeceğiz. Kayseri'de sürekli tiyatro gösterimleri olmuyor" diye konuştu.

'TALEP BEKLEDİĞİMİZDEN YÜKSEK'

Furkan Demir ise Kayseri'de tiyatro yapabilecekleri salon sayısı az olduğu için kendi salonlarını açma ihtiyacı duyduklarını kaydederek, "Biz tiyatro yapabileceğimiz bir yer arıyorduk. Arkadaşlarımızın açtığı bir çayevinde bir garaj vardı. Biz bunu gördükten sonra burada tiyatro yapsak nasıl olur diye düşündük. Kayseri için bir değişiklik olabileceğini hissetmiştik. Arkadaşlarımızın imkanlarıyla bu tiyatro işine girmiş bulunduk. Talep ise beklediğimizden yüksek. Kayseri'de insanlar sanata aç bir durumdadır. Şiir dinletileri ve tiyatro ile 11'inci programımızı yaptık. Vatandaşlar buraya gelerek özel tiyatroların da gelişmelerine destek verebilirler. Sadece tiyatro amaçlı olmayacak. Burası Kayseri'nin kültürünü ve sanatını geliştirecektir. Burada toplantılar, konserler ve şiir dinletiler olacaktır. Kendi eserimiz olan bu salonda oyun çıkarmak bambaşka bir duygu" dedi.

8)ANTALYA'DA SICAK HAVA BUNALTTI, SAHİLLER DOLDU

HAVA sıcaklığının 38 derece kaydedildiği Antalya'da, sıcaktan bunalanlar serinlemek için sahilleri doldurdu.

Antalya'da hava sıcaklığı 38.6, deniz suyu sıcaklığı ise 28 derece kaydedildi. Nemin etkisiyle hissedilen sıcaklığın 40 derece olduğu Antalya'da vatandaşlar ve tatilciler serinlemek için dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Pek çok kişi yüzmeyi tercih ederken bazıları sahilde yürüyüş yaptı, şezlonglara uzanarak güneşlendi. Çocuklar ise hem yüzdü hem de kıyıda oynayarak vakit geçirdi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Antalya'da gelecek hafta boyunca hava sıcaklığının 36- 38 derece arasından seyredeceği kaydedildi.

