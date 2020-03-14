DHA YURT BÜLTENİ-21 Bakan Kurum: Koronavirüs nedeniyle çevre ihbar hattı oluşturdukÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 11 maddelik genelgeyi 81 ile gönderdiklerini ifade ederek, vatandaşların temasının olduğu alanlarda temizlik işlemlerinin düzenli bir şekilde yapılması...

Bakan Kurum: Koronavirüs nedeniyle çevre ihbar hattı oluşturduk

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 11 maddelik genelgeyi 81 ile gönderdiklerini ifade ederek, vatandaşların temasının olduğu alanlarda temizlik işlemlerinin düzenli bir şekilde yapılması gibi tedbirlere ilave Çevre İhbar Hattı oluşturduklarını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Murat Kurum, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından yapılan çalışmaları incelemek üzere kente geldi. İlbank Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak koronavirüs nedeniyle alınan tedbirleri açıkladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak, dün, 81 ile bir genelge gönderdiklerini anlatan Bakan Kurum, valiliklere gönderdikleri genelgenin 11 madde halinde koronavirüse karşı şehirlerin, belediyelerin, vatandaşların alması gereken tedbirleri ve bu tedbirlere ilişkin yapılacakları içerdiğini aktardı. 11 maddelik genelgede alınan kararlarda belediyeler ve valiliklerin, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nca alınan kararlarla eş düzeyde ve paralel bir şekilde çalışacağını dile getirdi.

'BİLİM KURULU'NUN ALDIĞI KARARLARI ŞEHİRLERİMİZDE UYGULAYACAĞIZ'

Vatandaşların temasının olduğu alanlarda temizlik işlemlerinin düzenli bir şekilde yapılması gibi tedbirlere ilave Çevre İhbar Hattı oluşturduklarını aktaran Bakan Kurum, şöyle konuştu: "Öncelikli olarak vatandaşların yoğun şekilde yaşadığı, faaliyet gösterdiği başta toplu taşıma araçları olmak üzere caddelerde, sokaklarda ve trafiğin yoğun olduğu alanlarda temizlik işlerinin daha sık, düzenli ve titiz bir şekilde yapılması, bu araçlarda vatandaşların kendi temizliklerini sağlayabilmeleri adına dezenfektanların bulundurulması sağlanıyor. Yine bu kapsamda yerel yönetimlerde çalışan personelin zorunlu olmadığı sürece yurt dışına çıkmaması, eğer çıkmışsa Sağlık Bakanlığımızın Bilim Kurulu tarafından alınan tedbirler kapsamında vatandaşlarımızın 14 gün işe başlamadan evlerinde dinlenmeleri, çöplerimizin tabii ki düzenli bir şekilde toplanması, vatandaşımızın temasının olduğu alanlarda temizlik işlemlerinin düzenli bir şekilde yapılması gibi tedbirlere ilave Çevre İhbar Hattı oluşturduk. Vatandaşlarımız mahallesi, caddesi, sokağında temiz olmasını düşündüğü veya kirlilikle ilgili ihbar edeceği alanlara ilişkin WhatsApp hattından bilgilendirme yapabilecekler. Bakanlığımız birimleri de hızlı bir şekilde olaya belediyeler eliyle müdahil olacak. Belediyeler olarak Bilim Kurulu'nun aldığı kararları şehirlerimizde uygulayacağız."

'9 İLDE 222 BİN BİNADA HASAR TESPİTİ YAPTIK'Bakan Kurum, 24 Ocak'ta merkez üssü Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8'lik depreminde ardından Elazığ, Malatya, Van, Adıyaman, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Tunceli, Manisa ve Şanlıurfa'da toplam 222 bin binada hasar tespiti yaptıklarını söyledi. Bakan Kurum, "Bu yaklaşık 1 milyon bağımsız bölüm demek ve bu bağımsız bölümlerde yaklaşık 4 milyon vatandaşımız yaşıyor. Bu vatandaşlarımıza dokunmak, onların yaralarını hızlı bir şekilde sarmak suretiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde çalışmalarımızı başlattık. Bu illerde çalışmalarımız eş zamanlı bir şekilde yürümektedir" dedi.

ELAZIĞ'DA 1400 BİNANIN YIKIMI GERÇEKLEŞTİElazığ'da önümüzdeki hafta itibarıyla yaklaşık 4 bin 500, Malatya'da ise 2 bine yakın konutun ihalesinin yapılacağını söyleyen Bakan Kurum, "Nisan ayı sonuna kadar toplam 2 ilimizde 25 bin bağımsız bölümün ihalelerini gerçekleştirerek yıl sonuna kadar etaplar halinde bu konutların teslimini yapıyor olacağız. Elazığ'da Sürsürü Mahallemizde inşaatlarımız başladı. Bu yılın 8'inci ayına kadar inşallah o inşaatların teslimini öngörüyoruz. 6 aylık bir zaman diliminde Sürsürü Mahallesi'nde vatandaşlarımıza konutları teslim eder hale geleceğiz. Mustafa Paşa ve Abdullahpaşa mahallelerimizdeki binalarımızın yıkımı tamamlandı. Şehrimizde yıkılması gereken acil diyebileceğimiz yaklaşık 1400 binamızın yıkımı gerçekleşmiş oldu. Bu çerçevede çalışmalarımız süratli bir şekilde devam ediyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Murat Kurum'un havaalanından gelişiİlbank toplantısından detayBakan Kurum'un açıklamasıDeprem bölgesindeki incelemeleriGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ,==============================

Pencereden düşen 3 yaşındaki Abdülselam öldü BURSA'nın İnegöl ilçesinde üçüncü katın penceresinden düşen 3 yaşındaki Abdülselam Muhammed Hatip, hayatını kaybetti.İnegöl ilçesindeki Mahmudiye Mahallesi Lider Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın üçüncü katında yaşayan Suriye uyruklu Ahmet-Yasemin Muhammed Hatip çiftinin oğlu Abdülselam, odasında oynarken çıktığı pencereden düştü. Yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemine düşen çocuk ağır yaralandı. Yaralı çocuk ailesinin özel aracıyla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Abdülselam Muhammed, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Hastaneye getirilişinden detaylar-Binadan detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),================================

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: Karı-koca öldü, 2 çocuğu yarandı MANİSA'nın Kula ilçesinde, plakasız kasalı motosiklet ile otomobilin karıştığı kazada karı-koca yaşamını yitirdi. Aynı motosiklette bulunan 2 çocuk ise ağır yaralandı.Kaza, saat 18.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kavacık rampasında meydana geldi. Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan Ahmet Gürkan Değirmenci idaresindeki 35 KM 709 plakalı otomobil, Kavacık Mahallesi kavşağından giriş yapmak isteyen Şerif Süleyman Ağırbaş (33) idaresindeki plakasız kasalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kasalı motosiklet üzerinde bulunan sürücü Şerif Süleyman Ağırbaş (33) eşi Nazire Nazlı (24) ve çocukları Huriye Nisa (2) ile Ramazan Ağırbaş (6) karayoluna savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücüsü Şerif Süleyman Ağırbaş'ın olay yerinde yaşamını yitirirdiği belirlenirken, yaralanan eşi ve 2 çocuğu ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede kalbi duran Nazire Nazlı Ağırbaş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Durumları ağır olan çiftin 2 çocuğu ise Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.Kazada yara almadan kurtulan otomobil şoförü Ahmet Gürkan Değirmenci, ifadesi alınmak üzere Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Kaza nedeniyle İzmir-Ankara D 300 karayolunun İzmir istikametinde trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Kaza yerinden görüntüler-Yaralılara ilk müdahale görüntüsü-Yaralıların hastaneye kaldırılışı-Kazaya karışan araçlardan detaylar-Genel detaylar

Haber-Kamera: Hasan YİĞEN/ KULA(Manisa),=============================

Otomobilin çarptığı 16 yaşındaki Kadir, öldü MERSİN'in Tarsus ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Kadir Ayçoban (16), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.Kaza, saat 21.00 sıralarında Kaza Barbaros Mahallesi D-400 yolunda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Kadir Ayçoban'a, S.B. (26) yönetimindeki 33 NYL 92 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Ayçoban, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Sürücü S.B.'yi gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Haber: Okan ÇALIŞKAN/ TARSUS(Mersin),

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Kaynak: DHA